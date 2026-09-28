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Japonsko hledá cestu z klimatické krize. Začalo pěstovat nový druh rýže

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  9:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zemědělci v Japonsku se v posledních třech letech potýkají s rekordními vedry a podprůměrným množstvím srážek. Meteorologové dokonce zavedli novou kategorii s názvem „kokušobi“ neboli „krutý horký den“, kdy teploty přesahují 40 stupňů Celsia. Právě z těchto důvodů Japonsko hledá způsoby, jak o svoji základní plodinu nepřijít.

Když v červnu zemědělci z prefektury Mijagy vysazovali rýžové sazenice, přizvali na pole také šintoistické kněží, aby půdě požehnali a požádali božstvo o bohatou úrodu. Přestože ale Japonsko v létě opět zasáhly vlny veder, vypadá to, že jejich modlitby byly vyslyšeny. Pěstitelé totiž přechází na nový druh rýže, který je vyšlechtěný k tomu, aby zvládal vysoké teploty.

Farmář Haruki Kawasaki se připravuje na sklizeň rýže hinatamaru, která je díky své odolnosti proti vedrům v zemi stále populárnější. Japonci tak začínají mít naději, že se jim včas podaří na klimatickou krizi adaptovat.„Musíme začít pracovat velmi brzy ráno, abychom toho do dvanácti hodin stihli co nejvíce. Odpoledne už je příliš velké horko,“ vyjádřil se pro The Guardian Kawasaki.

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Právě z těchto důvodů Japonsko hledá způsoby, jak o svoji základní plodinu nepřijít. Pomocí křížení stávajících druhů, pěstování v kontrolovaných podmínkách a zkoušek v reálném prostředí tak vyvíjí odrůdy, které by si s vedry poradily.

Zpráva organizace Greenpeace Japan varuje, že čtyři podzimní plodiny, včetně rýže a sladkých brambor, jsou kvůli dlouhodobému vystavení vysokým teplotám v ohrožení.

„Více než 50 let zhoršující se vlny veder vedou rostliny za hranici odolnosti. To se promítne jak do jejich životaschopnosti, tak do cen v supermarketech,“ uvedla aktivistka Ikumi Toyotaová z Greenpeace Japan. „Přestože jsou zemědělci velmi vynalézaví, klimatické změny předběhnout nedokážou. Pokud lidem, kteří nás živí, dojdou možnosti, bude se potravinová krize týkat nás všech.“

Odolná a chutná zároveň

Pěstování tradičních odrůd rýže se stalo hazardní hrou, na kterou přistupuje stále méně farmářů. V prefektuře Saga na ostrově Kjúšú se proto rozhodli zavést nové odolnější druhy. Ty zde nyní tvoří 67 procent plochy oseté rýží. Sousední Nagasaki má necelých 50 procent a prefektura Šimane u Japonského moře 47 procent. V regionech na severovýchodě jsou však zemědělci zvyklí bojovat spíše s chladnějším počasí a rozšíření hinatamaru je zde stále nízké.

Teplotní rekordy ale už své následky mají. V roce 2023 byly vedra částečně příčinou „rýžové krize v éře Reiwa“, kdy později musela vláda uvolnit nouzové zásoby, aby zmírnila její nedostatek a růst cen.

Pěstitelé v Saze začali bít na poplach již před deseti lety, kdy nízké výnosy nekvalitní rýže způsobily prudký pokles cen. „Rozhodli se tehdy pěstovat druh, která odolá horku a bude zároveň chutný,“ řekl Kazuriho Macumoto ze Zemědělského zkušebního a výzkumného centra prefektury Saga.

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A tak se objevila hinatamaru. Po dvanácti letech výzkumu odrůda v roce 2024 úspěšně prošla všemi testy a začala se rychle šířit. Momentálně ji farmáři vysadili ve 44 ze 47 japonských prefektur. Podle ministerstva zemědělství se loni pěstovala na ploše 248 tisíc hektarů, což představuje rekordních osmnáct procent ze všech rýžových polí. To je výrazný nárůst oproti 42 tisícům hektarů z předchozího roku.

Vlny veder mění ale i práci samotných zemědělců. Pěstitelé ovoce a zeleniny v některých regionech začali kontrolovat své plodiny v noci, aby se vyhnuli vysokým teplotám. Jiní přechází na teplomilné plodiny, jako jsou avokádo a okra.

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Kawasaki rýži pěstuje už přes třicet let. „Jednou by mohl přijít den, kdy se v Japonsku budou pěstovat pouze odrůdy vyšlechtěné ke zvládání vysokých teplot,“ říká. Hlavní ale podle něj je, aby dobře chutnaly.

Nyní se sám připravuje na sklizeň, z níž část bude použita při každoročním rituálu v císařském paláci v Tokiu. Kawasaki předpokládá, že rýže hinatamaru bude mít letos pouze 600 kilogramů, ale do budoucna to vidí lépe.

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