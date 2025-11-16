Keniči Fudžimoto, majitel a šéfkuchař hongkongské restaurace Sushi Fujimoto, drží v rukou elegantní černou krabičku s nápisem „Nejlepší rýže na světě“ vyvedeným zlatými písmeny. Usmívá se, v jeho tváří lze ale vyčíst i nádech pochybností. „Tyhle věci bývají často jen marketing,“ říká, zatímco se v jeho kuchyni pomalu valí pára z hrnce, ve kterém se podle výrobce výrobce vaří ta nejlepší rýže na světě.
Tou rýží je Kinmemai Premium, produkt společnosti Toyo Rice Corporation z japonské prefektury Wakajama. V roce 2016 se jako nejdražší rýže na světě dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Za 840 gramů se tehdy platilo 9 496 jenů, tedy zhruba 1 300 korun za kilogram. Pro srovnání: běžná rýže tehdy stála asi 300 až 400 jenů za kilo.
„Myslel jsem si, že ji nikdo nekoupí,“ vzpomíná dnes pro CNN její stvořitel Keidži Saika, prezident Toyo Rice. „Ale zájem byl obrovský.“ Letos se tisíc balení nové edice Kinmemai Premium vyprodalo během několika dní, přestože krabička stála přes 10 800 jenů (asi 1 500 Kč).
Od války k luxusu
Saika, dnes 91letý vizionář, si k rýži vypěstoval vztah už v dětství. Po druhé světové válce Japonsko čelilo hladomoru, který zemi zasáhl po ničivém tajfunu. „Mnoho lidí tehdy emřelo hlady, dokonce i ti z vyšších vrstev,“ vzpomíná. Jeho rodina přežila díky tomu, že jedli vše, co našli – od ryb po polní rostliny.
Zkušenost s hladem v něm probudila celoživotní vášeň pro gastronomii. Chtěl, aby Japonci dokázali vypěstovat rýži, která bude nejen výživná, ale i symbolem národní hrdosti. V 90. letech proto vyvinul takovou, kterou nebylo potřeba proplachovat a šetřila se tak voda. Později přišel s novými technologiemi mletí, díky nimž si rýže uchovává více živin i chuti. Kinmemai Premium je jeho mistrovským dílem.
🍚 The world's most expensive rice?— Arun (@ArunHereOnX) November 8, 2025
Meet Kinmemai Premium — Japan's luxury rinse-free rice from Toyo Rice Corporation. Crafted using 5 award-winning rice varieties, matured ~6 months + precision buff-milled.
🔗 Learn more: https://t.co/9fVRJqT5gq pic.twitter.com/Hzy1NJbyO5
„Chtěl jsem, aby svět věděl, jak skvělá je japonská rýže,“ říká Saika. Povedlo se mu tak ukázat kvalitu tam, kde obvykle rozhoduje cena.
Jak vzniká nejlepší rýže světa
Každý rok Saika vybírá čtyři až šest nejlepších japonských odrůd z více než pěti tisíc vzorků, které soutěží v mezinárodním testu pořádaném Japonskou asociací pro hodnocení rýže. Letos byla směs tvořena dvěma typy Košihikari a dvěma odrůdami Judai 21, z prefektur Gifu a Nagano.
Výběr ale nekončí u chuti. Saika měří i enzymatickou aktivitu zrn, tedy jakousi „životní sílu“ rýže. „Rýže s vysokou vitalitou je mimořádná,“ vysvětluje. Po výběru následuje několikaměsíční zrání, během něhož se chuť prohlubuje a aroma zjemňuje.
Celý proces je náročný i nákladný, ale výsledkem je produkt, který se stal luxusním dárkem i prestižní záležitostí. Farmáři, jejichž rýže je do projektu vybrána, se těší velkému uznání i pozornosti médií. „Viděl jsem, jakou hrdost to lidem přináší,“ říká Saika. „Pěstování rýže znovu získalo prestiž.“
V kuchyni mistrů
Aby posoudili, zda je rýže opravdu tak dobrá, jak se o ní říká, pozvali redaktoři CNN ke zkušebnímu vaření několik šéfkuchařů. Kuchař Fujimoto vařil svěřených 420 gramů v litinovém hrnci. Rýži jen bleskově propláchl a nechal ji namočenou asi půl hodiny. Když se z hrnce začala linout vůně, kuchyní se rozhostilo ticho.
„Barva je čistá, zrna jsou lesklá jako diamanty,“ říká. „Každé zrno se krásně odděluje, tvar je dokonalý, vůně jemná.“ A chuť? „Vyvážená, s ideální vlhkostí a příjemnou texturou. Tahle rýže osloví každého.“
Přesto by ji do suši nepoužil. „Byla by škoda ji míchat s octem. Je ideální, když se podává samotná, teplá,“ dodává šéfkuchař.
Další ochutnávku provedl hongkongský šéfkuchař Nansen Lai, majitel několika prestižních hongkongských restaurací. Srovnával Kinmemai Premium se směsí thajské aromatické rýže a japonské rýže Košihikari, kterou běžně používá. „Je lepivější, méně voňavá než thajská, ale chuťově složitější,“ říká. „Tak dobrá, že ji můžete jíst samotnou.“
Když chuť není všechno
I přes svou cenu projekt Toyo Rice zisk nepřináší. „Upřímně, spíš na tom proděláváme,“ přiznává Saika. „Ale o to mi nikdy nešlo.“
Cílem bylo povýšit japonskou rýži na světovou úroveň a povzbudit pěstitele, aby se zaměřili na kvalitu. V zemi, kde ceny rýže stagnují desítky let a mladí lidé opouštějí zemědělství, je to snaha o udržení letité tradice. „Pokud farmáři nebudou schopni uživit rodiny, nikdo nebude pokračovat,“ říká kuchař Fudžimoto.
This week on #ManagingAsia, I talk to Keiji Saika, President #ToyoRice about his innovative rice buffing technology he invented in Japan for producing the most expensive rice in the world pic.twitter.com/DVvbycl9GE— Christine Tan (@ChristineCNBC) February 15, 2018
Kinmemai Premium se tak stala nejen gastronomickým fenoménem, ale i symbolem odporu proti levné produkci.
I na sklonku života mistr rýže Keiji Saika stále každý den dochází do továrny. „Dnes mám oblek, ale obvykle pracuji v montérkách,“ směje se. Jeho tajemství vitality? „Rýže, samozřejmě.“
Říká, že ji ochutnává jen jednou ročně – když testuje novou sklizeň. „Jen trošku,“ dodává. Přesto v jeho očích hoří stejný zápal jako kdysi. „Nevím, kolik let mi zbývá, ale chci ještě vyvinout věci, které pomohou společnosti. Nemám čas odpočívat,“ uzavírá podle CNN.