Vzácná jako diamant. Jak chutná nejdražší rýže na světě zapsaná do knihy rekordů

Autor:
  15:00
Nejdražší rýže světa vznikla z touhy kuchařského vizionáře Keidžiho Saiky ukázat světu dokonalost japonského zemědělství. Prodává se v přepočtu za 1 500 korun za krabičku, a přesto se každý rok vyprodá. Vzniká z nejlepších odrůd, prochází náročným výběrem i zráním a její chuť zaujala i mnohé šéfkuchaře, kteří o ní mluví jako o diamantu.
Fotogalerie3

Nejlepší rýže na světě drží rekord v Guinessově knize rekordů. Je totiž i nejdražší rýží na světě. (29. prosince 2017) | foto: Kinmemai

Keniči Fudžimoto, majitel a šéfkuchař hongkongské restaurace Sushi Fujimoto, drží v rukou elegantní černou krabičku s nápisem „Nejlepší rýže na světě“ vyvedeným zlatými písmeny. Usmívá se, v jeho tváří lze ale vyčíst i nádech pochybností. „Tyhle věci bývají často jen marketing,“ říká, zatímco se v jeho kuchyni pomalu valí pára z hrnce, ve kterém se podle výrobce výrobce vaří ta nejlepší rýže na světě.

Tou rýží je Kinmemai Premium, produkt společnosti Toyo Rice Corporation z japonské prefektury Wakajama. V roce 2016 se jako nejdražší rýže na světě dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Za 840 gramů se tehdy platilo 9 496 jenů, tedy zhruba 1 300 korun za kilogram. Pro srovnání: běžná rýže tehdy stála asi 300 až 400 jenů za kilo.

Rýži dostávám zadarmo, chvástal se japonský ministr. Po tlaku veřejnosti rezignoval

„Myslel jsem si, že ji nikdo nekoupí,“ vzpomíná dnes pro CNN její stvořitel Keidži Saika, prezident Toyo Rice. „Ale zájem byl obrovský.“ Letos se tisíc balení nové edice Kinmemai Premium vyprodalo během několika dní, přestože krabička stála přes 10 800 jenů (asi 1 500 Kč).

Od války k luxusu

Saika, dnes 91letý vizionář, si k rýži vypěstoval vztah už v dětství. Po druhé světové válce Japonsko čelilo hladomoru, který zemi zasáhl po ničivém tajfunu. „Mnoho lidí tehdy emřelo hlady, dokonce i ti z vyšších vrstev,“ vzpomíná. Jeho rodina přežila díky tomu, že jedli vše, co našli – od ryb po polní rostliny.

Kari může potkat stejný osud jako ramen. Drahá rýže drtí japonské restaurace

Zkušenost s hladem v něm probudila celoživotní vášeň pro gastronomii. Chtěl, aby Japonci dokázali vypěstovat rýži, která bude nejen výživná, ale i symbolem národní hrdosti. V 90. letech proto vyvinul takovou, kterou nebylo potřeba proplachovat a šetřila se tak voda. Později přišel s novými technologiemi mletí, díky nimž si rýže uchovává více živin i chuti. Kinmemai Premium je jeho mistrovským dílem.

„Chtěl jsem, aby svět věděl, jak skvělá je japonská rýže,“ říká Saika. Povedlo se mu tak ukázat kvalitu tam, kde obvykle rozhoduje cena.

Jak vzniká nejlepší rýže světa

Každý rok Saika vybírá čtyři až šest nejlepších japonských odrůd z více než pěti tisíc vzorků, které soutěží v mezinárodním testu pořádaném Japonskou asociací pro hodnocení rýže. Letos byla směs tvořena dvěma typy Košihikari a dvěma odrůdami Judai 21, z prefektur Gifu a Nagano.

Výběr ale nekončí u chuti. Saika měří i enzymatickou aktivitu zrn, tedy jakousi „životní sílu“ rýže. „Rýže s vysokou vitalitou je mimořádná,“ vysvětluje. Po výběru následuje několikaměsíční zrání, během něhož se chuť prohlubuje a aroma zjemňuje.

Rychlé, zdravé a sexy. Čechy naučil jíst japonský zázrak miso, pasty prodá tuny

Celý proces je náročný i nákladný, ale výsledkem je produkt, který se stal luxusním dárkem i prestižní záležitostí. Farmáři, jejichž rýže je do projektu vybrána, se těší velkému uznání i pozornosti médií. „Viděl jsem, jakou hrdost to lidem přináší,“ říká Saika. „Pěstování rýže znovu získalo prestiž.“

V kuchyni mistrů

Aby posoudili, zda je rýže opravdu tak dobrá, jak se o ní říká, pozvali redaktoři CNN ke zkušebnímu vaření několik šéfkuchařů. Kuchař Fujimoto vařil svěřených 420 gramů v litinovém hrnci. Rýži jen bleskově propláchl a nechal ji namočenou asi půl hodiny. Když se z hrnce začala linout vůně, kuchyní se rozhostilo ticho.

„Barva je čistá, zrna jsou lesklá jako diamanty,“ říká. „Každé zrno se krásně odděluje, tvar je dokonalý, vůně jemná.“ A chuť? „Vyvážená, s ideální vlhkostí a příjemnou texturou. Tahle rýže osloví každého.“

Přesto by ji do suši nepoužil. „Byla by škoda ji míchat s octem. Je ideální, když se podává samotná, teplá,“ dodává šéfkuchař.

Plameňáci jako pohroma italských rýžových polí. Farmáři přišli skoro o celou úrodu

Další ochutnávku provedl hongkongský šéfkuchař Nansen Lai, majitel několika prestižních hongkongských restaurací. Srovnával Kinmemai Premium se směsí thajské aromatické rýže a japonské rýže Košihikari, kterou běžně používá. „Je lepivější, méně voňavá než thajská, ale chuťově složitější,“ říká. „Tak dobrá, že ji můžete jíst samotnou.“

Když chuť není všechno

I přes svou cenu projekt Toyo Rice zisk nepřináší. „Upřímně, spíš na tom proděláváme,“ přiznává Saika. „Ale o to mi nikdy nešlo.“

Cílem bylo povýšit japonskou rýži na světovou úroveň a povzbudit pěstitele, aby se zaměřili na kvalitu. V zemi, kde ceny rýže stagnují desítky let a mladí lidé opouštějí zemědělství, je to snaha o udržení letité tradice. „Pokud farmáři nebudou schopni uživit rodiny, nikdo nebude pokračovat,“ říká kuchař Fudžimoto.

Kinmemai Premium se tak stala nejen gastronomickým fenoménem, ale i symbolem odporu proti levné produkci.

I na sklonku života mistr rýže Keiji Saika stále každý den dochází do továrny. „Dnes mám oblek, ale obvykle pracuji v montérkách,“ směje se. Jeho tajemství vitality? „Rýže, samozřejmě.“

Říká, že ji ochutnává jen jednou ročně – když testuje novou sklizeň. „Jen trošku,“ dodává. Přesto v jeho očích hoří stejný zápal jako kdysi. „Nevím, kolik let mi zbývá, ale chci ještě vyvinout věci, které pomohou společnosti. Nemám čas odpočívat,“ uzavírá podle CNN.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

The ICE St. Moritz Concours d’Elegance

Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující spíše horský klid, proto hledají nová útočiště. Pět dosud davy neobjevených míst zmapovala agentura...

Vzácná jako diamant. Jak chutná nejdražší rýže na světě zapsaná do knihy rekordů

Nejlepší rýže na světě drží rekord v Guinessově knize rekordů. Je totiž i...

Nejdražší rýže světa vznikla z touhy kuchařského vizionáře Keidžiho Saiky ukázat světu dokonalost japonského zemědělství. Prodává se v přepočtu za 1 500 korun za krabičku, a přesto se každý rok...

16. listopadu 2025

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...

16. listopadu 2025

Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt,...

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...

16. listopadu 2025

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...

16. listopadu 2025  8:41

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

16. listopadu 2025

Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...

Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s...

16. listopadu 2025

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Premium
Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem....

16. listopadu 2025

Španělsko se otevírá komunitním projektům. Pomáhají řešit energetickou chudobu

Letecký pohled na fotovoltaickou elektrárnu v úpravně vody v Casablance ve...

Ve Španělsku se rozjíždí revoluce v oblasti komunitní energetiky. Vznikají tam energetická družstva nabízející levnou a čistou elektřinu. Tato iniciativa nejen pomáhá domácnostem čelit energetické...

15. listopadu 2025

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post....

15. listopadu 2025

Ročník 2025 se vydařil, hlásí vinaři z celého světa. Pár míst sežehl oheň

Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025)

Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.