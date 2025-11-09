Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle generálního ředitele Christophera Kempczinského návštěvnost mezi touto skupinou v celém odvětví poklesla takřka o dvojciferné číslo, napsal americký portál The Washington Post.

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Kempczinski investorům během schůzky o výsledcích hospodaření za třetí čtvrtletí ve středu sdělil, že tito zákazníci neúměrně pociťují zátěž rostoucího ekonomického tlaku včetně vyšších cen potravin, oblečení, nájemného i péče o děti.

„Dochází k výrazné inflaci, kterou musí spotřebitelé s nízkými příjmy absorbovat, a myslím si, že to ovlivňuje jejich pohled na věc, náladu i nákupní chování,“ cituje slova generálního ředitele americký portál The Washington Post.

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Trend návštěvnosti zákazníků s vyššími příjmy naopak pokračuje v růstu, podle Kempczinského návštěvnost napříč celým sektorem rychlého občerstvení podle něj vzrostla téměř o dvojciferné číslo.

McDonald’s uvedl, že jeho tržby z prodeje ve stejných prodejnách v USA meziročně vzrostly o 2,4 procenta, což představuje mírný pokles z 2,5 procenta v posledním čtvrtletí, a celosvětově se zvýšily o 3,6 procenta. Celkové tržby dosáhly 36 miliard dolarů, což je o 8 procent více než v loňském roce.

Řešení není jednoduché

Americký portál uvedl, že podle údajů společnosti se v letech 2019 až 2024 zvýšila průměrná cena položky v menu o 40 procent. Firma tvrdí, že to je v souladu s celkovým nárůstem nákladů včetně vyšších mezd a dražších potravin a papírenského zboží.

Kempczinski uvedl, že McDonald’s se snaží najít rovnováhu mezi tím, jak zvýšit ceny svých produktů, aby pokryl rostoucí náklady a zároveň neztratil své nízkopříjmové zákazníky, kteří jsou citliví na cenu.

„Nemáme na to jednoduchou odpověď,“ řekl. „Myslím, že každý v odvětví se snaží přijít na to, jak to vyřešit,“ doplnil.

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec se snaží například přilákat nízkopříjmové zákazníky na nové menu s cenami od 5 do 8 dolarů (106–169 Kč). Do nabídky také vrátil snack wrapy, které jsou nyní k dispozici za 2,99 dolaru (63 Kč).

Trend úbytku nízkopříjmových zákazníků potvrzuje i americký řetězec rychlého občerstvení Chipotle. Generální ředitel Scott Boatwright minulý týden investorům řekl, že se rozdíl mezi jejími zákazníky zvětšil, přičemž lidé z domácností s celkovým ročním příjmem nižším než 100 000 dolarů (2,1 milionů Kč). To představuje asi 40 procent celkových tržeb řetězce.

