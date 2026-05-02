Tři mrtví rybáři. Svědectví odhaluje kruté praktiky na čínské lodi

Poté, co loni na rybářské lodi čínské státní společnosti Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries zemřeli tři rybáři, vycházejí na povrch podmínky, při kterých tito najatí zaměstnanci pracovali. Podle svědectví jsou rybáři vystaveni dlouhým směnám, nedostatku jídla i zdravotní péče.
„Pocházeli jsme z různých zemí, ale těch osm společně prožitých měsíců nás sblížilo. Když mě opustili přátelé, bylo mi smutno. Plakal jsem. Všichni měli plány, co budou dělat a kam půjdou. A najednou byli pryč,“ uvedl pro britský portál The Guardian šestatřicetiletý Abdul, který začal pracovat na lodi plující Indickým oceánem na podzim roku 2024.

V únoru 2025, čtyři měsíce po začátku své první služby, onemocněl. Jeho kolegové začali mít zanedlouho obdobné potíže: otoky a bolesti končetin, silnou slabost, někteří trpěli i dušností.

„Dostávali jsme k jídlu návnadové ryby, které nebyly čerstvé a chutnaly špatně. K tomu trochu zeleniny,“ popsal rodák ze Západní Jávy. Podle jeho slov byla podivná také voda, kterou dostávali k pití. Destilovala se z mořské vody, jenže někdy byla příliš slaná, jindy zas žlutá nebo špinavá.

Trest za pracovní neschopnost

„Neměli jsme řádnou lékařskou péči,“ zmínil Abdul. I když jim nebylo dobře, nemohli rybáři ani odpočívat. Pracovali šestnáct hodin denně a měsíčně si vydělali 4,6 milionu indonéských rupií (5 600 Kč).

„Byl statečný, když se postavil kapitánovi a prohlásil se za neschopného práce. Čekal ho však trest. Byl vyloučen z kolektivu a musel spát na palubě, jen pod plachtou, která ho chránila před deštěm a spalujícím sluncem,“ uvedl Abdul o filipínském kolegovi, který následně na palubě zemřel.

Navzdory prosbám nemocného rybáře se podle svědectví dalších členů posádky, které shromáždila charitativní organizace Environmental Justice Foundation (EJF) a která má k dispozici i deník The Guardian, kapitán nevrátil do přístavu ani Filipínci neumožnil odjet domů.

Podle svědectví zemřeli během této plavby na palubě Tia Xiang 5 tři rybáři, kromě zmíněného Filipínce ještě jeden jeho krajan a k tomu jeden Indonésan, všichni na nediagnostikovaná onemocnění. Podle svědků se loď rozhodla vrátit do přístavu v Singapuru až poté, kdy se zhoršil stav třetího rybáře. Ten však podle svědectví zemřel ještě během plavby.

Podle EJF byly příznaky, kterými rybáři trpěli, typické pro beriberi. To je onemocnění nervového systému způsobené nedostatkem vitaminu B1, které se často vyskytuje u rybářů v důsledku nedostatečně výživné stravy.

Abdul podle svých slov vystoupil v přístavu v Singapuru s oteklou nohou a musel použít invalidní vozík. Následně se dostal do nemocnice v Jakartě, kde se léčil s lymfatickým onemocněním. Úplné zotavení mu trvalo dva až tři měsíce. Po odečtení nákladů, včetně 6,5 milionu indonéských rupií (7 800 Kč) za nemocniční péči, mu za osm měsíců práce zůstalo 11,9 milionu rupií (14 400 Kč).

Ryby se dostávají i do Evropy

Steve Trent, generální ředitel a zakladatel společnosti EJF, popsal situaci na palubě lodi Tia Xiang 5 jako neomluvitelný případ extrémního zanedbávání pracovníků a vážné porušení lidských práv. „Je to brutální případ, ale smutnou realitou je, že je velmi typický pro čínskou dálkovou rybářskou flotilu,“ zmínil.

Doplnil, že výpovědi posádek i další zjištění naznačují, že nejde o ojedinělý incident, ale o systémový problém. Ryby ulovené touto posádkou se navíc mohly dostat i na evropský trh. „U této společnosti víme, že má přístup do Japonska, EU, Jižní Koreje a Velké Británie. Mají licenci ke vstupu na tyto trhy. Takže by se produkt mohl dostat na naše talíře,“ řekl Trent.

EJF následně vyzvala Velkou Británii a další země, aby podpořily iniciativu Global Charter for Transparency, která má zlepšit podmínky v rybářském průmyslu.

„Jo to celosvětový problém,“ uvedl Ben Harkins z Mezinárodní organizace práce (ILO). Podle něj je klíčem vytvořit právní rámec, který upraví pracovní podmínky rybářů. ILO sice takovou úmluvu připravila, většina států v jihovýchodní Asii ji však nepřijala.

„Migrující rybáři čelí řadě právních i praktických překážek při sdružování, ale zkušenosti ukazují, že to může vést ke zlepšení mezd a pracovních podmínek,“ zmínil Harkins.

