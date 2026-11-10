Ryanair zpřísnil pravidla pro odbavení. Za nedodržení hrozí propadnutí letenky

Pro létání s Ryanair platí od 10. listopadu 2026 nová pravidla, a to na všech letištích. Týkají se lidí, kteří cestují se zavazadlem k odbavení, ale také těch, kdo hodlají letět třeba jen s příručním kufrem, ale nechávají se odbavit až na přepážce.
Dosud platilo, že odbavení bylo možné nejpozději 40 minut před plánovaným odletem. Nově je to 60 minut. Pro koho tento časový limit platí a co přesně znamená?
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Koho se týká nové pravidlo Ryanairu o 60 minutách?
Pravidlo „nejpozději 60 minut před odletem“ platí zejména pro všechny, kdo cestují se zavazadlem, které při letu nebudou mít u sebe. Nezáleží přitom, zda se hodlají odbavit na přepážce na letišti, nebo se předem odbavili online a musejí pouze fyzicky předat zavazadlo (bag drop).
I ten, kdo se předem odbaví online, má palubní lístek a zaplacený odbavený kufr, musí ho na letišti odevzdat nejpozději 60 minut před plánovaným odletem. Dosud to bylo 40 minut. Údaj potvrzuje přímo tisková zpráva Ryanairu z 27. října letošního roku.
Limit 60 minut předem je závazný i pro lidi, kteří sice žádný velký kufr nemají a cestují jen s příručním zavazadlem, ale dávají přednost odbavení „po staru“, na přepážce. Také ti musí dorazit aspoň hodinu předem.
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Od změny si Ryanair slibuje plynulejší odbavování a také více času pro cestující na absolvování letištní bezpečností a pasové kontroly a na cestu k odletové bráně. Celkově se podle nízkonákladovky dotkne zhruba 20 % zákazníků. Převážná většina se odbavuje online a má pouze příruční zavazadlo či zavazadla.
Co se stane, když odbavení 60 minut předem nestihnu?
Velká část cestujících se odbavuje online. To lze udělat nejpozději dvě hodiny před letem. Tento limit se nezměnil. Odbavení předem výrazně šetří čas na letišti, zejména v době špiček, kdy vznikají fronty u bezpečnostní kontroly.
Kdo se neodbavil online nebo potřebuje na letišti odevzdat zavazadlo (bag drop), musí příslušné odbavení stihnout nejpozději 60 minut před plánovaným odletem. Jinak mu hrozí propadnutí letenky, a to bez náhrady. Dříve to hrozilo až v případě, že se cestující nedostavil k odbavení nebo nepředal zavazadlo 40 minut předem, nyní je to 60 minut.
Hack: Jak se vyhnout propadnutí letenky
Ryanair nabízí možnost vzít si na palubu za příplatek dvě zavazadla. Kromě menšího kabinového zavazadla, které je zdarma, lze přikoupit i místo pro kufr nebo batoh do 10 kg, který splňuje maximální rozměry 55 × 40 × 20 cm.
Pokud se odbavíte online (nejpozději dvě hodiny před odletem), máte zavazadlo v uvedených rozměrech a nestihnete ho předat 60 minut předem, můžete si přikoupit službu Priority & 2 Cabin Bags. Lze to udělat nejpozději 45 minut před odletem prostřednictvím mobilní aplikace.
Na tuto možnost nelze spoléhat stoprocentně, má své limity: