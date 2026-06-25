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Ryanair couvá z poplatků za dětská sedadla. Vyšetřuje ho antimonopolní úřad

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  17:46
Letadlo společnosti Ryanair

Letadlo společnosti Ryanair | foto: AP

Boeing 737 Max v barvách Ryanair
Šéf irských aerolinek Ryanair Michael O'Leary
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....
Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...
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Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair přestává rodičům účtovat poplatky za povinnou rezervaci sedadel vedle jejich dětí. Rozhodnutí přichází poté, co postup firmy začal vyšetřovat irský úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Šéf aerolinek Michael O’Leary uvedl, že se firma „s nevolí podřídí tomuto standardu odvětví“, ale že její praxe byla v souladu se zákony.

Cestující s dětmi od dvou do 11 let museli dosud při rezervaci letenek s irským dopravcem povinně platit rezervaci místa a poté si mohli zdarma rezervovat sedadla pro děti ve stejné řadě.

O’Leary prohlásil, že tato praxe dávala rodinám jistotu. Celková cena letenky se však tímto krokem mohla zvýšit o desítky procent, když nejlevnější povinně rezervovaná místa vyšla přibližně na deset eur (245 Kč).

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Postupem firmy se začal zabývat antimonopolní úřad (CMA). Ryanair v reakci na to počínaje dneškem nabízí rodičům s dětmi sedadla bez rezervačních poplatků, a to v zadní části letadla.

O’Leary přitom antimonopolní úřad za vyšetřování kritizoval, protože CMA podle něj přiměl firmu přejít na „méně transparentní a méně spotřebitelsky vstřícnou praxi rezervace míst uplatňovanou většinou dalších aerolinek“.

Mluvčí CMA uvedl, že úřad ve vyšetřování pokračuje s cílem zjistit, zda politika Ryanairu po změně vyhovuje pravidlům. „Pokud ano, je to vítězství pro rodiny, které už nebudou muset platit za místo vedle svých dětí,“ cituje ho BBC.

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