Šéf aerolinek Michael O’Leary uvedl, že se firma „s nevolí podřídí tomuto standardu odvětví“, ale že její praxe byla v souladu se zákony.
Cestující s dětmi od dvou do 11 let museli dosud při rezervaci letenek s irským dopravcem povinně platit rezervaci místa a poté si mohli zdarma rezervovat sedadla pro děti ve stejné řadě.
O’Leary prohlásil, že tato praxe dávala rodinám jistotu. Celková cena letenky se však tímto krokem mohla zvýšit o desítky procent, když nejlevnější povinně rezervovaná místa vyšla přibližně na deset eur (245 Kč).
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Postupem firmy se začal zabývat antimonopolní úřad (CMA). Ryanair v reakci na to počínaje dneškem nabízí rodičům s dětmi sedadla bez rezervačních poplatků, a to v zadní části letadla.
O’Leary přitom antimonopolní úřad za vyšetřování kritizoval, protože CMA podle něj přiměl firmu přejít na „méně transparentní a méně spotřebitelsky vstřícnou praxi rezervace míst uplatňovanou většinou dalších aerolinek“.
Mluvčí CMA uvedl, že úřad ve vyšetřování pokračuje s cílem zjistit, zda politika Ryanairu po změně vyhovuje pravidlům. „Pokud ano, je to vítězství pro rodiny, které už nebudou muset platit za místo vedle svých dětí,“ cituje ho BBC.