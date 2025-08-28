Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

  15:59
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
Cestující si poměřují svá palubní zavazadla v zařízení společnosti Ryanair před...
ilustrační snímek
Boeing 737 Max v barvách Ryanair
5 fotografií

Dosud zaměstnanci letecké společnosti dostávali za každý takový případ 1,50 eura (asi 38 korun), nově půjde o 2,50 eura (zhruba 64 korun). Aerolinka zároveň ruší strop 80 eur (přibližně 2 000 korun), který si pracovníci mohli na těchto bonusech maximálně vydělat za měsíc.

Šéf aerolinky Michael O’Leary se za rozhodnutí neomlouvá. Tvrdí, že cílem není nachytat poctivé cestující, ale odradit menšinu pasažérů, kteří pravidla vědomě obcházejí.

„Pokud lidé nedodržují pravidla a snaží se nastoupit s nadměrným batohem, odhalíme je. A já se těším na to, že odměníme zaměstnance, kteří takové případy rozpoznají,“ uvedl pro BBC.

Ryanair dovolí na palubě větší příruční tašky zdarma, reaguje na plány EU

Ryanair dovoluje vzít si zdarma na palubu jednu osobní tašku o maximálním rozměru 40 × 30 × 20 centimetrů, která se musí vejít pod sedadlo. Větší příruční kufr s rozměry 55 × 40 × 20 centimetrů a hmotností do 10 kilogramů je součástí placené služby Priority. Pokud se cestující pokusí projít s větším zavazadlem bez zaplacení, může je to u odletové brány vyjít až na 75 liber (přes 2 000 korun) podle trasy a termínu letu.

Společnost zároveň letos v létě rozměry bezplatného zavazadla navýšila. Z původních 40 × 20 × 25 centimetrů se povolený limit zvětšil na 40 × 30 × 20 centimetrů. Společnost tak reaguje na snahu Evropské unie o sjednocení pravidel. Unie mluví o garantované velikosti 40 × 30 × 15 centimetrů, Ryanair nabízí ještě o něco víc.

Podle O’Learyho se ročně zhruba 200 tisíc cestujících dostane do situace, kdy musí své zavazadlo odbavit za příplatek.

„Ovšem až 99,9 procenta z našich zhruba 200 milionů pasažérů pravidla dodržuje. Když je budou dodržovat všichni, nastupování bude rychlejší a bude méně zpoždění,“ prohlásil.

Zavazadla jsou pro aerolinky miliardový byznys. Poplatků stále přibývá

Šéf aerolinky se vyjádřil i k otázce udržitelného leteckého paliva (SAF). Britský plán, podle něhož by do roku 2030 mělo deset procent spotřeby tvořit právě SAF, označil za nereálný. Nabídka podle něj na trhu není a Ryanair podíl tohoto paliva navyšovat nehodlá. SAF označil za „nesmysl“.

O’Leary dodal, že cíle leteckého sektoru v oblasti udržitelnosti „umírají“. Podle něj se nesplní ani milníky pro rok 2030, ani dlouhodobý závazek dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

28. srpna 2025  15:59

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity a také zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální výzkum agentury STEM/MARK, podle kterého 86 procent...

28. srpna 2025  11:10

Nvidia výrazně navýšila tržby i zisk, investoři mají přesto obavy

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 985,13 miliardy Kč. Mírně tak překonal odhady analytiků. Čistý zisk...

28. srpna 2025  11:06

PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Svých téměř 15,7 procenta základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o tuto televizi, italské...

28. srpna 2025  9:50

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu...

28. srpna 2025  9:23

Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak

Přestože se Řecko řadí mezi nejoblíbenější letní destinace, jeho obyvatelé si delší odpočinek na zdejších plážích často dovolit nemůžou. Země se po bankrotu potýká s vysokými životními náklady a...

28. srpna 2025

Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

Premium

Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy...

28. srpna 2025

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

27. srpna 2025

Pěkné pero, krásně píše, chválil Trump. Akcie výrobce vylétly o desítky procent

Stačila jedna pochvala od prezidenta Donalda Trumpa adresovaná zdobenému peru a akcie jihokorejského výrobce kancelářských potřeb společnosti MonAmi posílily za pouhé dva dny o 60 procent. Pero...

27. srpna 2025

