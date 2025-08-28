Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Dosud zaměstnanci letecké společnosti dostávali za každý takový případ 1,50 eura (asi 38 korun), nově půjde o 2,50 eura (zhruba 64 korun). Aerolinka zároveň ruší strop 80 eur (přibližně 2 000 korun), který si pracovníci mohli na těchto bonusech maximálně vydělat za měsíc.
Šéf aerolinky Michael O’Leary se za rozhodnutí neomlouvá. Tvrdí, že cílem není nachytat poctivé cestující, ale odradit menšinu pasažérů, kteří pravidla vědomě obcházejí.
„Pokud lidé nedodržují pravidla a snaží se nastoupit s nadměrným batohem, odhalíme je. A já se těším na to, že odměníme zaměstnance, kteří takové případy rozpoznají,“ uvedl pro BBC.
Ryanair dovolí na palubě větší příruční tašky zdarma, reaguje na plány EU
Ryanair dovoluje vzít si zdarma na palubu jednu osobní tašku o maximálním rozměru 40 × 30 × 20 centimetrů, která se musí vejít pod sedadlo. Větší příruční kufr s rozměry 55 × 40 × 20 centimetrů a hmotností do 10 kilogramů je součástí placené služby Priority. Pokud se cestující pokusí projít s větším zavazadlem bez zaplacení, může je to u odletové brány vyjít až na 75 liber (přes 2 000 korun) podle trasy a termínu letu.
Společnost zároveň letos v létě rozměry bezplatného zavazadla navýšila. Z původních 40 × 20 × 25 centimetrů se povolený limit zvětšil na 40 × 30 × 20 centimetrů. Společnost tak reaguje na snahu Evropské unie o sjednocení pravidel. Unie mluví o garantované velikosti 40 × 30 × 15 centimetrů, Ryanair nabízí ještě o něco víc.
Podle O’Learyho se ročně zhruba 200 tisíc cestujících dostane do situace, kdy musí své zavazadlo odbavit za příplatek.
„Ovšem až 99,9 procenta z našich zhruba 200 milionů pasažérů pravidla dodržuje. Když je budou dodržovat všichni, nastupování bude rychlejší a bude méně zpoždění,“ prohlásil.
Zavazadla jsou pro aerolinky miliardový byznys. Poplatků stále přibývá
Šéf aerolinky se vyjádřil i k otázce udržitelného leteckého paliva (SAF). Britský plán, podle něhož by do roku 2030 mělo deset procent spotřeby tvořit právě SAF, označil za nereálný. Nabídka podle něj na trhu není a Ryanair podíl tohoto paliva navyšovat nehodlá. SAF označil za „nesmysl“.
O’Leary dodal, že cíle leteckého sektoru v oblasti udržitelnosti „umírají“. Podle něj se nesplní ani milníky pro rok 2030, ani dlouhodobý závazek dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050.