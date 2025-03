Ryanair spustil roční slevový program, Čechům zatím dostupný není

„Prime je nový slevový program pro cestovatele, kteří chtějí létat pravidelně, ale nechtějí kvůli tomu utratit všechny úspory,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Dara Brady.

Program nabízí bezplatný výběr sedadel, cestovní pojištění a přístup ke slevám na letenky. Roční členství stojí 79 eur (1 970 Kč). Podle společnosti mohou členové, kteří ročně využijí maximální počet 12 zvýhodněných letů, ušetřit až 420 eur (zhruba 10 500 Kč). „Ale i členové, kteří poletí jen třikrát ročně, ušetří 105 eur (2 620 Kč), což je více než samotná cena členství,“ zmínil Brady.

Program má však omezenou kapacitu 250 000 členů a registrace probíhá na principu kdo dřív přijde, ten dřív bere. Dopravce na svém webu uvádí, že aktuálně se program nabízí pouze cestovatelům s bydlištěm v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Irsku, Nizozemsku, Spojeném království, Polsku, Portugalsku a Španělsku.

Na trhu panuje konkurence

Nejrůznější předplatitelské a členské balíčky mají i další nízkonákladové společnosti. Například britská společnost EasyJet nabízí členství Plus za 249 liber (7 430 Kč) To zahrnuje prioritní nástup na palubu, na vybraných letištních možnost využít rychlejší pruh pro bezpečnostní kontrolu, možnost vzít si na palubu větší příruční zavazadlo a také bezplatný výběr sedadel.

Maďarský dopravce Wizz Air zase nabízí několik programů členství, mezi nimi je například WIZZ MultiPass, který umožňuje cestujícím létat pravidelně za pevnou měsíční cenu. V loňském roce také představil službu All You Can Fly, který umožňuje neomezeně cestovat za roční paušál. Paušální cestování má však řadu omezení.

Jak upozornila agentura Bloomberg, výkonný ředitel Ryanairu Michael O’Leary se dlouhodobě stavěl proti věrnostním programům, které běžně využívají jiné aerolinky. Dopravce se soustředil především na nízké ceny a dochvilnost letů. „Pokud chcete věrnost, pořiďte si psa. Pokud chcete nejnižší ceny letenek v Evropě, leťte s Ryanair,“ uvedl loni v dubnu v rozhovoru pro deník The Independent.