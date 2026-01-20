Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Ryanair na svém účtu na sociální síti X zveřejnil obrázek vytvořený pomocí AI, na němž O’Leary mlátí Muska do hlavy cedulí s nápisem „Miluji Ryanair“. Obrázek propaguje prodejní akci 100 tisíc letenek na cesty v únoru, březnu a dubnu, přičemž i když uvádí, že jsou pro Muska a další „idioty“ z X, zároveň vybízí zákazníky, aby si je „zarezervovali, než Musk získá některou z nich“.
„Neděkujte nám, poděkujte tomu velkému idiotovi Elonu Muskovi,“ doplnil dopravce k tweetu, přičemž majitele sítě X přímo označil.
Oznámení přichází po sérii slovních přestřelek mezi Muskem a O’Learym. Začaly poté, co O’Leary odmítl instalovat internet poskytovaný Muskovou satelitní společností Starlink na svých letadlech, jak to učinily letecké společnosti Lufthansa a British Airways.
O’Leary argumentoval, že vnější antény by zvýšily aerodynamický odpor, a tím i spotřebu paliva, přičemž zákazníci by nebyli ochotni tyto zvýšené náklady zaplatit a společnost si to tak nemůže dovolit.
„Elonu Muskovi bych nevěnoval vůbec žádnou pozornost,“ řekl šéf Ryanairu. „Je to idiot. Velmi bohatý, ale pořád idiot. Elon Musk neví o letectví a aerodynamickém odporu vůbec nic.“
Nejbohatší muž světa, známý svými výpady na X, kritiku nenechal být. Osočil O’Learyho, že pochopil fakta špatně. „Generální ředitel Ryanairu je naprostý idiot. Vyhoďte ho,“ napsal.
Když minulý týden došlo k výpadku X, oficiální účet Ryanairu se mu vysmál: „Možná potřebujete wi-fi?“
Musk naznačuje, že by leteckou společnost koupil s tím, že chce do vedení dát někoho, jehož „skutečné jméno je Ryan“. Na koupi se ptal i svých sledujících, kteří byli pro. Ryanairu se zeptal, kolik stojí. Společnost však nenaznačila, že by byla k prodeji.
List The Guardian podotýká, že i když se to zdá jako vtipkování, podobnou otázku přednesl Musk v roce 2017 o Twitteru. Následně jej i koupil a přejmenoval na X.