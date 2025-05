Generální ředitel společnosti Ryanair Holdings Michael O’Leary má nárok na bonus ve výši 100 milionů eur poté, co akcie společnosti 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů uzavíraly nad hranicí 21 eur....

Vše začalo nápadem amerického podnikatele, který chtěl lidem nabídnout grilovací omáčku své japonské babičky. Společnost Bachan’s dnes dodává desítky milionů láhví ročně do více než 25 000...

Značka Arket, která patří do skupiny H&M, plánuje otevřít svůj první kamenný obchod v České republice. Stane se jím pražská pobočka, jejíž otevření je naplánováno na rok 2025.

Na západě Německa mohou od tohoto týdne cestující v hromadné dopravě využívat autonomní vozy. V testovací fázi vozidla dopraví zájemce do cíle ve vybrané oblasti kolem měst Langen a Egelsbach, kvůli...

Známý výrobce sladkostí stahuje z prodeje vybraná balení bonbonů Haribo Happy Cola F!ZZ. Reaguje tak na situaci, kdy mělo po jejich konzumaci několik lidí zdravotní potíže, napsal portál The...

Trump opět přitvrzuje. Plánuje zdvojnásobit clo na ocel i hliník

Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz ocele do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii....