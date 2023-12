Ceny kakaa trhají rekordy. Lidé to ve svých peněženkách teprve pocítí

Cena nejaktivnějšího termínového kontraktu od začátku roku stoupla o 72 procent, což je nejvíce od roku 1989. Směřuje k hodnotě více než 3500 liber (99 400 Kč) za tunu, uvedla ve čtvrtek agentura Bloomberg. Zvýšila se i cena kontraktu v New Yorku, a to nejvíce za posledních 20 let.

Dodávky kakaa na trh celý rok omezovaly problémy se sklizní v západní Africe, která je největší pěstitelskou oblastí na světě a která se na globálních dodávkách podílí téměř 70 procenty. Extrémní deště v posledních měsících podpořily rozvoj chorob, které zničily plodiny. Sezonní nástup prašného saharského větru by nyní mohl způsobit, že kakaové boby vyschnou.

Prudký růst cen zvýšil náklady výrobců cukrovinek a sladkostí. Očekává se přitom, že nedostatek kakaa bude pokračovat. Finanční společnost Rabobank tento měsíc předpověděla, že produkce v nynější pěstitelské sezoně bude nižší než očekávaná spotřeba.

„Očekává se, že problémy s dodávkami v západní Africe budou pokračovat i příští rok, což zvýšilo ceny kakaa ve čtvrtém čtvrtletí,“ uvedli analytici z publikace The Hightower Report.

Růst cen kakaa se přitom vymyká celkovému trendu vývoje cen zemědělských komodit v letošním roce. Bloomberg Agriculture Spot Index, což je indikátor agentury Bloomberg sledující vývoj cen zemědělských komodit na promptním trhu, letos zřejmě poprvé od roku 2018 klesne. Ceny obilovin, jako je kukuřice a sójové boby, zřejmě zakončí rok se ztrátou.

Lidé si připlatí za čokoládu

Výrobci čokolád, jako je Hershey´s nebo Nestlé, obvykle nakupují kakao s velkým předstihem. Vzhledem k tomu, že zásoby docházejí a ceny zůstávají vysoké, budou muset za kakao zaplatit více a tyto náklady zřejmě nakonec přenesou na spotřebitele. Podle výzkumné společnosti Euromonitor International ceny čokolády ve Spojených státech za poslední dva roky stouply o 17 procent, neboť se zvýšily náklady na suroviny, od kakaa až po cukr.

„Je to ta nejmimořádnější situace, jakou jsem během své kariéry zažil,“ uvedl k cenám kakaa Jonathan Parkman, vedoucí prodeje zemědělských produktů ve společnosti Marex Group, který trh s kakaem sleduje více než tři desetiletí.

Výrobci čokolády využívají termínované kontrakty a nakupují kakao na osm až devět měsíců. Ceny jsou nyní tak vysoké, že ho momentálně podle společnosti Marex nakupují na šest měsíců.

Carl Quash ze společnosti Euromonitor International zmínil, že výrobci čokolády také zaznamenávají nárůst nákladů na práci, zpracování, přepravu a marketing. Jako výsledek podle něj bude možné vidět, že „ceny čokolády v následujících letech porostou.“

Podle Quashe spotřeba čokolády zatím nijak výrazně neklesá. Podle dat společnosti NIQ poklesly prodeje v kategorii potravin, která zahrnuje vše od čokolády na pečení po sušenky, za 12měsíční období končící 9. prosince o 4,7 procenta.

Podle zářijového průzkumu společnosti NIQ více než 40 procent spotřebitelů uvedlo, že omezí nákupy čokolády a cukrovinek, pokud bude inflace nadále růst.