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Ruský sen se rozplývá. Nahradit americký dolar čínským jüanem se nedaří

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  15:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií
Rusko chtělo po útoku na Ukrajinu nahradit dolar čínským jüanem. Plán však narazil na americké sankce a obavy čínských bank. Firmy nyní platí za převody do zahraničí vysoké poplatky a ani tak nemají jistotu, že peníze dorazí. Přitom ještě před dvěma lety se zdálo, že se Moskvě podařilo najít způsob, jak se bez americké měny obejít.

Zpočátku to vypadalo jako úspěch. Čínská měna se po roce 2022 rychle zabydlela v ruských bankách i obchodech a Moskva díky ní doufala v menší závislost na Západu. Podle ruské centrální banky však podíl jüanu v platbách za vývoz letos spadl na 22 procent. Ve srovnání s vrcholem z poloviny roku 2024 jde přibližně o polovinu, píše agentura Bloomberg.

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Při obchodování s asijskými zeměmi dnes Rusko získává 69 procent plateb za vyvážené zboží v rublech. Čínský jüan tak postupně ztrácí význam, přestože obchodní vztahy Moskvy s Pekingem zůstávají silné. Čína je nadále největším obchodním partnerem Ruska a připadá na ni více než třetina jeho zahraničního obchodu.

Čínská měna ovládla Moskvu

Po zavedení západních sankcí začaly ruské podniky hledat náhradu za dolar a euro. Nejvíce se jim osvědčil čínský jüan, který postupně získal téměř poloviční podíl na ruském zahraničním obchodě. Na moskevském devizovém trhu se dokonce stal nejobchodovanější měnou a předstihl americký dolar.

Banky v něm začaly poskytovat úvěry, firmy vydávaly dluhopisy a domácnosti ukládaly úspory. Jüan se stal mimo jiné důležitou součástí rezerv centrální banky. Jeho využití přesáhlo obchod s Čínou a v čínské měně platili ruským vývozcům i zákazníci z dalších zemí.

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Peking tím posílil roli své měny ve světě. Podle Bloomberg Economics připadalo na Rusko asi 30 procent růstu podílu jüanu na čínském zahraničním obchodě od roku 2021.

Banky raději couvly

Zlom přišel v červnu 2024. Spojené státy rozšířily možnost sankcionovat zahraniční banky spolupracující s Ruskem. Čínské finanční domy poté začaly platby podrobněji prověřovat, zadržovat nebo vracet.

Některé přímé transakce s ruskými protějšky ukončily úplně. „Běžné bankovní platby se dramaticky omezily,“ popsal agentuře Bloomberg Alexander Gabujev, ředitel Carnegieho centra pro Rusko a Eurasii.

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Pro ruské dovozce to znamená komplikace. Peníze putují přes prostředníky a třetí země, převod se může zdržet o týdny, v krajním případě i měsíce a ani podepsaná smlouva nezaručí úspěch. Logistická společnost STT Logistics odhaduje celkové náklady na platby s Čínou včetně provizí na 15 až 20 procent hodnoty transakce.

Problémy s platbami komplikují život zejména firmám, které z Číny dovážejí kupříkladu stroje, náhradní díly nebo další potřebné zboží. Často totiž předem nevědí, zda se jim podaří dodavatelům včas zaplatit. Situace došla tak daleko, že ruská centrální banka kvůli nedostatku jüanů vyzvala domácí banky, aby omezily poskytování úvěrů v čínské měně.

Dolar drží pozice

Slábnoucí zájem o jüan představuje problém i pro samotnou Čínu, která se dlouhodobě snaží posílit postavení své měny ve světě. Podle údajů mezinárodní platební sítě SWIFT se jüan propadl na páté místo mezi nejpoužívanějšími měnami a předstihl ho i japonský jen. Jeho podíl na světových platbách se tak vrátil přibližně na úroveň před začátkem války na Ukrajině.

Na druhé straně ale platí, že Peking rozvíjí vlastní platební systém CIPS. Čínská centrální banka tvrdí, že při jeho započtení a zahrnutí převodů uvnitř bank dosahuje jüan šesti až sedmi procent světových plateb. Za zmínku stojí i čínská omezení pohybu kapitálu, která brání jeho širšímu využití.

„Impuls k rozšiřování mezinárodního využití jüanu díky sankcím proti Rusku vyprchal,“ uzavřel pro Bloomberg ekonom Martin Chorzempa z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii.

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