Siemens si tropí žerty z Gazpromu, vytváří mu playlist na Spotify

Ruský plynárenský gigant Gazprom nepovolil navrácení chybějící turbíny zpátky do země. Tato nezbytná součást pro potrubí Nord Stream 1 je tak nyní zaseknutá v Německu. Země se přou, jestli se na ni vztahují protiruské sankce vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.

Gazprom tvrdí, že problémy s turbínou jsou důvodem redukovaných dodávek plynu, které šroubují ceny energií stále výš a výš.

Po týdnech dohadování Siemens energy, světový lídr v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, zveřejnil na Twitteru fotografii potrubí v německém Müllheimu.

„Naše slavná turbína pořád není tam, kde by měla být. Stojí tu tak sama. Pojďme ji vyjádřit podporu a vytvořit Spotify playlist. My začínáme s písní „So Lonely (Tak osamělá, pozn. red.)“. Jaké jsou vaše návrhy?“ Napsal k tomu Siemens.

Ruský producent na sebe s odpovědí nenechal dlouho čekat. V pátek přišel s hitem „Breaking the Law (Porušování Zákona, pozn. red.)“ od interpreta Judase Priesta.

Tato ironická výměna probíhala jako dynamické živé utkání. V playlistu se objevily písně jako „Enjoy the Silence (Vychutnejte si ticho)“, „I Want to Break Free (Chci se osvobodit)“ či „Road to Nowhere (Cesta nikam)“.

Siemens se za tweety omluvil

Pár dní nato ale z Twitteru příspěvky zmizely. Společnost Siemens uznala, že přestřelila a téma tweetů bylo nevhodné. Omluvila se za své kontroverzní jednání, které vyvolalo mnoho diskuzí.

„Odsuzujeme válku na Ukrajině od prvního dne a budeme pokračovat i nadále,“ napsala.