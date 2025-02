Vraťte se na náš trh, láká ruská asociace. Impulsem jsou jednání Trumpa s Putinem

„Rádi bychom Vás upozornili na změny v současné politické situaci a možný potenciální návrat vašich značek na ruský trh,“ uvedla Asociace nákupních center v Rusku podle portálu The Moscow Times v dopise, který adresovala některým firmám. Tato organizace zastupuje celkem 800 obchodních center v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu.

Ruská nákupní centra na trvající invazi na Ukrajině doplácejí. Kvůli sankcím ze strany západních států se totiž mnoho evropských či amerických značek ze země stáhlo. Mnohé z nich měly po celém Rusku i velké množství kamenných prodejen, které se tak po vypuknutí války začaly uzavírat.

Západní řetězce sice ve většině případů nahradily ruské společnosti, které ale nedokázaly příliš uspět. „Možná i proto více než polovina nákupních center očekává návrat západních společností. Tato centra jsou zároveň připravena nabídnout značkám ze západu nové prostory,“ potvrdila současné trendy i ruská agentura RIA Novosti.

Návrat v době sankcí by byl komplikovaný, ale nikoliv nereálný

Asociace nákupních center v Rusku ale zároveň uvedla, že návrat západních značek do Ruska v době stále trvajících sankcí není příliš pravděpodobný. „Bylo by to nejspíš poměrně komplikované,“ potvrdil pro The Moscow Times viceprezident asociace Pavel Ljulin. I přesto je ale organizace připravena podat pomocnou ruku všem společnostem, které by o návrat do Ruska projevily zájem.

Některé ruské weby ale v minulých dnech psaly o tom, že vybrané západní módní řetězce již o návrat do Ruska projevily zájem. Konkrétně by se tak mohlo stát již do konce roku 2025.

The Moscow Times zároveň uvádí, že od vypuknutí války omezily své ruské aktivity stovky západních firem. Rusko se snažilo tento odchod z trhu zkomplikovat nejrůznějšími poplatky a dalšími byrokratickými překážkami.

Z Ruska odešla Škoda Auto i Adidas

Prodej v Rusku zastavilo i několik maloobchodních prodejců, jako například společnosti Inditex či Adidas. Americký řetězec TJX a největší polský maloobchodní prodejce módy LPP se rozhodli své obchody v Rusku prodat. Západní dodavatelé rovněž přestali v minulých letech s ruskými klienty téměř jednat i komunikovat.

Všechny aktivity v Rusku zastavila mimo jiné také Škoda Auto. Přerušila výrobu ve svých dvou závodech v Kaluze a Nižním Novgorodu a přestala do země dovážet svá auta.

Rusko mimo jiné kvůli tomu legalizovalo takzvaný paralelní dovoz. Ten umožňuje maloobchodníkům dovážet výrobky ze zahraničí bez souhlasu vlastníka ochranné známky.