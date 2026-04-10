Rusko láká jižní Asii na slevy plynu. Nabízí LNG, jehož původ skrývá

  20:00
Rusko se snaží využít aktuální nestability na trhu se zemním plynem a oslovuje země jižní Asie s nabídkou odběru LNG ze zařízení, na která dopadají americké sankce. Moskva nyní láká především na výrazné slevy a podle dostupných informací nabízí i způsoby, jak skutečný původ zkapalněného plynu zastřít.

Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti QatarEnergy v Ras Laffan na archivním snímku z 2. března 2026 | foto: Reuters

Moskva podle zdrojů agentury Bloomberg nabízí LNG se slevou až 40 procent vůči aktuálním spotovým cenám. Obchod má probíhat i přes prostředníky z Číny a součástí obchodu má být i dokumentace zakrývající skutečný původ produktu.

„Rusko má deklarovat, že formálně bude zkapalněný zemní plyn pocházet ze zemí jako je Nigérie nebo Omán,“ napsala agentura Bloomberg. Dodala, že zatím není jisté, zda některé jihoasijské ekonomiky nabídky Ruska vyslyšely.

Trhy reagují na příměří na Blízkém východě. Akcie zpevňují, cena plynu klesá

Moskva oslovuje nové potenciální odběratele hlavně kvůli energetické krizi, kterou vyvolalo uzavření Hormuzského průlivu. Některé země jsou totiž na dodávkách LNG z Blízkého východu závislé. Komplikace způsobují i útoky na petrochemické závody v regionu, které budou mít dlouhodobější dopady.

Nové dodavatele plynu hledá i Bangladéš

Nejvýraznější problémy způsobuje poškození katarského výrobního závodu Ras Laffan. Každý týden odstávky tohoto zařízení znamená takový výpadek dodávek, který by pokryl spotřebu domácností v australském Sydney na celý rok.

Zahraniční média již v minulých dnech informovala o tom, že poškození katarského výrobního komplexu Ras Laffan z posledních dnů jsou natolik rozsáhlá, že návrat na předválečnou úroveň produkce může trvat až pět let.

Na katarském plynu je podle agentury Bloomberg závislá i Indie, která v posledních dnech hledá nové dodavatele. Indičtí političtí zástupci ale již uvedli, že ruský plyn aktuálně neodebírají. Problémy s výpadkem plynu hlásí ale třeba i Bangladéš, který loni pokrýval až 60 procent dovozu LNG právě z Kataru.

Růst cen plynu pokračuje. Doplňujte zásobníky postupně, vyzývá státy Brusel

„Vzhledem k tomu, že bylo zničeno přibližně 17 procent produkce LNG v Kataru, jejíž obnova potrvá tři až pět let, už neexistuje vyhlídka na globální přebytek LNG v nadcházejících letech,“ uvádí Arne Lohmann Rasmussen, analytik firmy Global Risk Management.

Čína jako věrný druh Ruska

Hlavním odběratelem sankcionovaného ruského plynu je tak podle agentury Bloomberg stále hlavně Čína. Ta se spoléhá i na stále velmi početnou stínovou flotilu. Moskva ale s Pekingem dlouhodobě jedná také o rozšiřování kapacit nových plynovodů.

Výpadek produkce LNG v Kataru zvedne ceny. Zasáhne především chudší státy

Poté, co USA a Írán oznámily několikadenní příměří, cena plynu po celém světě klesá. Týká se to také Evropy. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc si ve středu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 Kč) za megawatthodinu. V polovině března přitom cena vzrostla až na 74 eur za MWh, uzavírá Bloomberg.

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market....

10. dubna 2026  11:50,  aktualizováno  18:30

Fastfood Five Guys v Máji boduje slaninou. Objevuje se téměř v každé objednávce

V OD Máj se otevře první pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys....

Před čtyřmi měsíci se v obchodním domě Máj otevřela pobočka řetězce Five Guys. Zájem, který provázel první dny provozu, ale neodezněl. Klíčovou roli v poptávce zákazníků sehrává slanina. Právě ta se...

10. dubna 2026

Chameleona střídá modrá tečka. ČSOB mění komunikaci i svého maskota

ilustrační snímek

ČSOB mění svou komunikaci a stahuje dosavadního reklamního maskota, modrého chameleona. Nově ho nahradí stylizovaný modrý bod vycházející z loga skupiny, který se má stát hlavním vizuálním prvkem...

10. dubna 2026  16:05

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

10. dubna 2026  15:21

ANALÝZA: K vedení ekonomické války není třeba být supervelmocí, dokazuje Írán

Premium
Pohled na pobřeží Hormuzského průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)

USA a Írán se tento týden dohodly na dočasném příměří, ale i kdyby v jeho důsledku konflikt skutečně skončil, ekonomická válka zůstane nadále. Díky tomu, že Teherán nadále drží Hormuzský průliv ve...

10. dubna 2026  14:26

Pohonné hmoty o víkendu zdraží. Cenový strop ministerstva vzrostl o haléře

Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta...

Pohonné hmoty v Česku o víkendu zdraží, stát upravil cenové stropy na benzin a naftu pro víkendové dny i pondělí. Maximální cena litru nafty byla ministerstvem financí stanovena na 45,90 korun, což...

10. dubna 2026  14:21

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

10. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  13:49

Zpět ke kořenům. Květinář Pepa opouští skupinu Twist a rozjíždí opět vlastní byznys

Zpět ke kořenům i levnější květiny. Josef Dušátko opět rozjíždí vlastní byznys,...

Zakladatel květinářské sítě Kytky od Pepy Josef Dušátko se po loňském prodeji firmy vrací k vlastnímu podnikání. V únoru roku 2025 jeho společnost převzala franšízová skupina Twist, Dušátko nyní ale...

10. dubna 2026  11:08

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

10. dubna 2026  10:52

Lufthansu ochromila stávka palubního personálu, ruší se i lety do Prahy

Lidé na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu v den, kdy provoz německé...

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine v pátek ochromila stávka palubního personálu. Začala minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká...

10. dubna 2026  8:57

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

