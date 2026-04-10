Moskva podle zdrojů agentury Bloomberg nabízí LNG se slevou až 40 procent vůči aktuálním spotovým cenám. Obchod má probíhat i přes prostředníky z Číny a součástí obchodu má být i dokumentace zakrývající skutečný původ produktu.
„Rusko má deklarovat, že formálně bude zkapalněný zemní plyn pocházet ze zemí jako je Nigérie nebo Omán,“ napsala agentura Bloomberg. Dodala, že zatím není jisté, zda některé jihoasijské ekonomiky nabídky Ruska vyslyšely.
Moskva oslovuje nové potenciální odběratele hlavně kvůli energetické krizi, kterou vyvolalo uzavření Hormuzského průlivu. Některé země jsou totiž na dodávkách LNG z Blízkého východu závislé. Komplikace způsobují i útoky na petrochemické závody v regionu, které budou mít dlouhodobější dopady.
Nejvýraznější problémy způsobuje poškození katarského výrobního závodu Ras Laffan. Každý týden odstávky tohoto zařízení znamená takový výpadek dodávek, který by pokryl spotřebu domácností v australském Sydney na celý rok.
Zahraniční média již v minulých dnech informovala o tom, že poškození katarského výrobního komplexu Ras Laffan z posledních dnů jsou natolik rozsáhlá, že návrat na předválečnou úroveň produkce může trvat až pět let.
Na katarském plynu je podle agentury Bloomberg závislá i Indie, která v posledních dnech hledá nové dodavatele. Indičtí političtí zástupci ale již uvedli, že ruský plyn aktuálně neodebírají. Problémy s výpadkem plynu hlásí ale třeba i Bangladéš, který loni pokrýval až 60 procent dovozu LNG právě z Kataru.
„Vzhledem k tomu, že bylo zničeno přibližně 17 procent produkce LNG v Kataru, jejíž obnova potrvá tři až pět let, už neexistuje vyhlídka na globální přebytek LNG v nadcházejících letech,“ uvádí Arne Lohmann Rasmussen, analytik firmy Global Risk Management.
Hlavním odběratelem sankcionovaného ruského plynu je tak podle agentury Bloomberg stále hlavně Čína. Ta se spoléhá i na stále velmi početnou stínovou flotilu. Moskva ale s Pekingem dlouhodobě jedná také o rozšiřování kapacit nových plynovodů.
Poté, co USA a Írán oznámily několikadenní příměří, cena plynu po celém světě klesá. Týká se to také Evropy. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc si ve středu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 Kč) za megawatthodinu. V polovině března přitom cena vzrostla až na 74 eur za MWh, uzavírá Bloomberg.