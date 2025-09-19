Další rána pro Rusko. Dovoz LNG do Evropy by mohl skončit dřív, než měl

Evropská unie se chystá zasadit další úder ruské ekonomice. Do nového balíku sankcí by totiž mohlo spadat ustanovení hovořící o zrychlení plánovaného odklonu unie od dovozu zkapalněného zemního plynu. Původně se počítalo s tím, že dovoz ruského LNG do EU skončí na konci roku 2027, nyní se ale zdá, že by to mohlo být dříve.

Ruský tanker s LNG kotví u řeckých břehů nedaleko Atén. (4. října 2022) | foto: Profimedia.cz

Změny v přístupu Evropské unie k ruskému LNG přicházejí jen pár dnů poté, co americký prezident vyzval unijní představitele, aby zvýšili svůj sankční tlak vůči ruské ekonomice. Washington zároveň tlačí na evropské státy, aby v ideálním případě již nenakupovaly ruská fosilní paliva. Takto získané příjmy totiž Rusko využívá i k financování války na Ukrajině, píše agentura Bloomberg.

Donald Trump již několik dnů apeluje na Evropskou unii, aby zavedla 100procentní cla na čínské a indické firmy, které fosilní paliva od Ruska odebírají. Zdá se ale, že k tomuto kroku je EU poměrně zdrženlivá, proto přišla s možností rychlejšího odklonu od ruského zkapalněného zemního plynu.

Ruský plyn nahradíme ázerbájdžánským, stačí říct, vzkázal Evropě Zelenskyj

K tomu by mělo dojít buď v rámci nového sankčního balíčku, nebo skrze úpravy plánu RePowerEU z roku 2022, jehož cílem je snížení závislosti Evropské unie na energiích z Ruska. „Již od samého počátku ruské války na Ukrajině říkáme, že se energií z Ruska zbavíme. Čím dříve, tím lépe,“ uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová.

Ruský plyn stále odebírá Španělsko či Belgie

Zařazení do sankčního balíčku bude vyžadovat jednomyslnou podporu všech členských států Evropské unie. Opatření v rámci plánu RepowerEU však může být přijato „jen“ kvalifikovanou většinou. Sankční balíček by se zároveň mohl v budoucnu zrušit poměrně snadno zrušit, kdežto úprava plánu RePowerEU by z byrokratického pohledu byla náročnější.

Ruský plyn má na celkových dodávkách v rámci Evropské unie stále zásadní vliv, zejména v případě Španělska, Belgie či Francie. Podle statistik z loňského roku činil podíl ruského plynu zhruba 19 procent. Zároveň ale platí, že podíl ruského plynu se v rámci Evropské unie postupně snižuje, a to zejména ve prospěch Spojených států.

Gazprom má obrovské přebytky zemního plynu. Obchod s Čínou mu nevyšel

Země, které dnes s Ruskem obchodují, vnímají rozhodnutí Evropské unie jako správné. „Naše společnosti zvýšily nákupy LNG z USA. Od Ruska se už nyní skutečně odpoutáváme a pokud můžeme tento proces urychlit, je to jedině dobře,“ domnívá se španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo.

Globální trh s plynem se dostane do přebytku

Evropská unie může úplný odklon od ruského plynu o něco dříve realizovat mimo jiné proto, že podle aktuálních odhadů se globální trh s plynem během příštích několika měsíců přehoupne do přebytku. To bude znamenat, že riziko cenových šoků a možných komplikací v dodavatelských řetězících bude o něco nižší.

Putin by rád po válce prodával Západu více plynu. Otázka zní, co na to Evropa

„Evropa udělala obrovský kus práce. Ve snižování své závislosti na ruské energii je úspěšná a já se domnívám, že tento proces je možné ještě zrychlit. Zároveň věřím, že pro tuto snahu najdeme dostatečnou podporu,“ uzavřel pro Bloomberg irský ministr financí Paschal Donohoe.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

