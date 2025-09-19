Změny v přístupu Evropské unie k ruskému LNG přicházejí jen pár dnů poté, co americký prezident vyzval unijní představitele, aby zvýšili svůj sankční tlak vůči ruské ekonomice. Washington zároveň tlačí na evropské státy, aby v ideálním případě již nenakupovaly ruská fosilní paliva. Takto získané příjmy totiž Rusko využívá i k financování války na Ukrajině, píše agentura Bloomberg.
Donald Trump již několik dnů apeluje na Evropskou unii, aby zavedla 100procentní cla na čínské a indické firmy, které fosilní paliva od Ruska odebírají. Zdá se ale, že k tomuto kroku je EU poměrně zdrženlivá, proto přišla s možností rychlejšího odklonu od ruského zkapalněného zemního plynu.
K tomu by mělo dojít buď v rámci nového sankčního balíčku, nebo skrze úpravy plánu RePowerEU z roku 2022, jehož cílem je snížení závislosti Evropské unie na energiích z Ruska. „Již od samého počátku ruské války na Ukrajině říkáme, že se energií z Ruska zbavíme. Čím dříve, tím lépe,“ uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová.
Ruský plyn stále odebírá Španělsko či Belgie
Zařazení do sankčního balíčku bude vyžadovat jednomyslnou podporu všech členských států Evropské unie. Opatření v rámci plánu RepowerEU však může být přijato „jen“ kvalifikovanou většinou. Sankční balíček by se zároveň mohl v budoucnu zrušit poměrně snadno zrušit, kdežto úprava plánu RePowerEU by z byrokratického pohledu byla náročnější.
Ruský plyn má na celkových dodávkách v rámci Evropské unie stále zásadní vliv, zejména v případě Španělska, Belgie či Francie. Podle statistik z loňského roku činil podíl ruského plynu zhruba 19 procent. Zároveň ale platí, že podíl ruského plynu se v rámci Evropské unie postupně snižuje, a to zejména ve prospěch Spojených států.
Země, které dnes s Ruskem obchodují, vnímají rozhodnutí Evropské unie jako správné. „Naše společnosti zvýšily nákupy LNG z USA. Od Ruska se už nyní skutečně odpoutáváme a pokud můžeme tento proces urychlit, je to jedině dobře,“ domnívá se španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo.
Globální trh s plynem se dostane do přebytku
Evropská unie může úplný odklon od ruského plynu o něco dříve realizovat mimo jiné proto, že podle aktuálních odhadů se globální trh s plynem během příštích několika měsíců přehoupne do přebytku. To bude znamenat, že riziko cenových šoků a možných komplikací v dodavatelských řetězících bude o něco nižší.
„Evropa udělala obrovský kus práce. Ve snižování své závislosti na ruské energii je úspěšná a já se domnívám, že tento proces je možné ještě zrychlit. Zároveň věřím, že pro tuto snahu najdeme dostatečnou podporu,“ uzavřel pro Bloomberg irský ministr financí Paschal Donohoe.