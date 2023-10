Protiruské rétorice navzdory. S ruským plynem Německo stále obchoduje

Náklady na vypovězení smlouvy by se v krajním případě mohly vyšplhat až na 10 miliard eur, což je v přepočtu zhruba 240 miliard korun. Tyto případné sankce představují pro Berlín velké dilema, neboť by z nich mohla finančně těžit právě Moskva. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Společnost Sefe, která je mimo jiné bývalou německou divizí ruského Gazpromu, dodávala ruský zkapalněný zemní plyn ještě před převzetím ze strany německého státu. Náklad ruského zkapalněného zemního plynu míří hlavně do Indie.

Ačkoliv se na tento obchod nevztahují uvalené protiruské sankce, široké německé veřejnosti se to nelíbí. Berlín čelí ostré kritice, že politici si navzdory své rétorice stále udržují s Moskvou určité vazby. Případné porušení smlouvy by ale vyšlo Německo draho a podle zdrojů agentury Bloomberg by to byla vyšší částka, než na kolik vyšla záchrana společnosti Sefe. I proto se vypovězení této dohody předpokládat nejspíš nedá.

Německá vláda se loni rozhodla znárodnit energetickou firmu Sefe proto, aby se povedlo alespoň částečně zredukovat obrovské dopady energetické krize. Ta zavalila celý evropský region poté, co Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu a omezilo své dodávky zemního plynu. Přesná částka za záchranu společnosti Sefe není známá, odhady hovoří o 6,3 až 7,7 miliardách euro (asi 150 až 185 miliard korun).

Společnost Sefe uzavřela smlouvu na dodávky ruského zkapalněného zemního plynu do Indie v roce 2018 a trvat má ještě dalších patnáct let. Při současný tržních cenách agentura Bloomberg odhadla, že hodnota této smlouvy je zhruba 2 miliardy euro za rok (asi 48 miliard korun). Podmínky této smlouvy ukládají, že firma musí za ruský zkapalněný zemní plyn platit bez ohledu na to, zda náklad převezme.

„Jako každá dlouhodobá smlouva o dodávkách obsahuje i tato stará smlouva Sefe velmi přísné smluvní pokuty a odpovědnostní důsledky v případě, že Sefe nesplní své smluvní závazky,“ uvedl mluvčí Sefe a odmítl komentovat konkrétní smluvní podmínky.

Pokud se společnost rozhodne, že palivo nepřevezme, Rusko jej nejspíš může prodat jinde. To znamená, že Moskva by mohla potenciálně získala peníze hned dvakrát, tedy ze samotného prodeje i z případných smluvních pokut, pokud by se skutečně zjistilo, že Sefe porušila smlouvu.

Finanční expert Christian Görke se každopádně domnívá, že německá vláda se chová rozporuplně. Na jedné straně nakupuje a následně prodává ruský plyn a na té druhé opakovaně vyzývá ke stále tvrdším sankcím proti Rusku.