Rok 2024 trápil ruské zemědělce. Produkce klesla, závislost na dotacích stoupla

Významný propad je patrný kupříkladu u produkce ruské pšenice, která oproti roku 2023 klesla o 16 procent. Ještě výraznější sešup směrem dolů zaznamenali ruští zemědělci v případě ječmene, kukuřice nebo cukrové řepy, kde byl propad zhruba pětinový. Vypěstovalo se ale i méně brambor, a to zhruba o 10 procent, píše server The Moscow Times.

Kromě nepříznivého počasí a omezeného přístupu ruských farmářů ke kvalitnímu osivu z Evropy a USA se na nepříliš ideální zemědělské produkci podepsal i nedostatek pracovní síly. Ten je v Rusku mimo jiné důsledkem války na Ukrajině, kvůli které desítky tisíc Rusů opustilo své domovy a odešly bojovat na frontu. Rusko navíc trápí i omezená dostupnost moderní zemědělské techniky.

Rusko omezilo export plodin do zahraničí

I přes pokles zemědělské produkce se ale Rusku povedlo zachovat si v případě mnoha plodin soběstačnost. Pomohla tomu i ruská opatření na stabilizaci cen, se kterou souvisel i omezený export obilí do zahraničních států.

Třeba vývoz rýže z Ruska do ciziny je zakázán minimálně do června letošního roku. Podobně je to v případě jablek či brambor. Kvóta na vývoz ruské pšenice do zahraničí je pro jarní měsíce roku 2025 snížena z loňských 29 na aktuálních 11 milionů. „Cílem je zmírnění inflačních tlaků a podpora ruských domácností,“ komentovali tyto kroky ruští úředníci.

„Exportní omezení jsou pro zajištění celkové ruské potravinové soběstačnosti klíčová. Odnášejí jej ale producenti,“ uvedl ve své zprávě Institut pro rozvíjející se ekonomiky centrální banky Finska s tím, že mnoho ruských zemědělců stále více pociťuje závislost na vládních dotacích. Jejich nedostatečná ziskovost se navíc negativně promítá i do investic, neboť ruské zemědělské stroje a celková infrastruktura stárnou více než v předchozích letech.

Zdražilo hlavně máslo a mléčné výrobky

Propad a neúspěchy ruského zemědělství pociťuje i tamní potravinářský a zpracovatelský průmysl. Produkce mléka v Rusku v jedenácti měsících loňského roku zaostávala za výsledky z roku 2023. Řada mlékáren kvůli tomu omezovala i výrobu másla, jehož cena v mnoha obchodech oproti předešlým rokům poměrně citelně stoupla.

Cena másla ke konci roku 2024 podle oficiálních statistik meziročně vzrostla až o 34 procent. Mléko a mléčné výrobky zdražily asi o 14 procent. Někteří ruští spotřebitelé však měli uvádět, že ve vybraných ruských regionech byl tento růst až dvojnásobný. Cenový růst mnoha ruských zemědělských komodit i potravin tedy předběhl i celkový růst ruských spotřebitelských cen, uzavírá server The Moscow Times.