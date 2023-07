Srdečné pozdravy z Ruska. Odchod západních firem není takový, jak se zdá

Jeden z obchodů značky Levi’s v Moskvě nedávno znovuotevřeli pod názvem JNS. Má nového majitele, nové logo, ale na pultech jsou stejné ikonické americké džíny. „Společnost Levi’s měla velké štěstí na ruského partnera,“ vysvětlil změnu vedoucí nákupního centra Pavel Čekryžov, když 21. července 2022 v moskevském nákupním centru Aviapark slavnostně otevíral. Stalo se tak jen krátce poté, co americká společnost Levi Strauss & Co oznámila, že plánuje opustit ruský trh.

Metamorfózou prošly na ruském trhu i další značky, které v zemi nadále působí pod novými jmény nebo s novými vlastníky. Reebok je nyní Sneaker Box, Panasonic je Eplaza. Helly Hansen se přejmenoval na pouhé Chansen za účelem jednání s vlastníkem značky o obnovení dodávek do Ruska...

Stovky dalších však například podle listu The Moscow Times zůstávají. V některých případech společnosti dokonce rozšířily své aktivity v Rusku a snaží se získat podíl na trhu po odcházejících firmách. Například francouzská kosmetická společnost, která vlastní značku l’Occitane, přislíbila, že z Ruska odejde. Když tak ani po protestech části veřejnosti neučinila, udělala obrat a zavřela své ruské obchody. Firma také vydala prohlášení, v němž odsoudila neoprávněnou invazi na Ukrajinu.

l’Occitane výslovně uvedla, že již nebude dodávat výrobky žádným ruským prodejcům, v regálech však výrobky této značky stále jsou. „Naše zboží dostáváme přímo z Francie, firma se přejmenovala má i nového šéfa. Všechno funguje jako dřív,“ říká prodavačka z obchodu značky v moskevském obchodním centru.

Co jsou základní potřeby?

Podle dat listu The Washington Post se přinejmenším 253 společností z Ruska zcela stáhlo a nezanechalo po sobě v podstatě žádnou provozní stopu. Nejméně 75 společností pozastavilo významnou část svého podnikání v Rusku. Jsou však také firmy (zhruba stovka), které sice veřejně oznámily, že pozastavují nové investice, ale ve velké míře v této zemi pokračují v činnosti jako dříve. Mnohé z těchto společností vysvětlily své rozhodnutí tím, že poskytují ruským občanům základní potřeby. Například Společnost Mondelez International slíbila, že omezí všechny nepodstatné aktivity, ale zároveň pomůže zachovat kontinuitu dodávek potravin.

Nejméně dalších 162 společností neoznámilo zásadní změny ve své činnosti ani v investicích v zemi. Některé z těchto společností poskytly dary mezinárodním humanitárním organizacím nebo oznámily pouze nejasné přehodnocení svých operací v Rusku. Nepřijaly však žádná konkrétní opatření k pozastavení nebo omezení svého podnikání, kromě nezbytného minima, které vyžadují mezinárodní sankce. Jiné se válkou nezabývaly vůbec.

Výzkumníci z americké Yaleovy univerzity, kteří sledují aktivity západních společností v Rusku, sestavili databázi, podle níž v uplynulém roce dobrovolně omezilo svou činnost v Rusku celkem více než 1 000 zahraničních společností. Zdůraznili však, že například čtyři velké italské módní značky – Benetton, Armani, Diesel a Calzedonia – pokračují v práci v Rusku bez jakýchkoli významných změn. Poté, co Rusko vyslalo na Ukrajinu své tanky, italský oděvní řetězec United Colors of Benetton uvedl, že pozastaví všechny své obchodní plány v Rusku, daruje oblečení ukrajinským uprchlíkům a poskytne podporu ukrajinským uprchlíkům v Itálii. Zároveň však v Rusku nadále funguje.

Další společnosti do budoucna uvažují, že se na ruský trh vrátí. IKEA plánuje znovu otevřít obchody a sklady do dvou let. Pro nábytkářskou firmu bude i nadále pracovat přibližně 700 zaměstnanců.

Poslední šance něco změnit

„Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda kroky obchodníků pomohou přimět Rusko k ukončení války,“ soudí Jeffrey Sonnenfeld z Yalu. Sankce ukrajinských spojenců však podle něj již otřásly ruskou ekonomikou. „Akciový trh v zemi je na kapačkách a Kreml zavedl přísné kroky, aby podpořil hodnotu rublu,“ dodává.

V souvislosti s nynější Putinovou válkou se nabízí i jedna historická paralela. Ve druhé polovině 80. let se z Jihoafrické republiky stáhlo zhruba dvě stě amerických společností, částečně na protest proti systému apartheidu (apartheid je rasová segregace, státem podporovaná nadvláda jedné rasové skupiny nad jinou, pozn. red.).

S odchodem podniků ze země se tehdejší jihoafrický prezident Pieter Willem Botha ocitl pod rostoucím ekonomickým tlakem. Odchod firem nakonec přispěl k ukončení apartheidu a byl pozoruhodnou ukázkou moci, kterou firmy, potažmo jejich peníze, mají. „Když mají firmy dost odvahy na to, aby tuto moc využily k dobrým účelům, mohou pomoci svrhnout represivní vlády,“ soudí Sonnenfeld.

Západní firmy nyní hrají podle výzkumníků z Yaleovy univerzity důležitou roli v udržování ekonomického tlaku na prezidenta Vladimira Putina. „Náš cíl je absolutní, někdo by mohl říci až extrémní: každá společnost, která je přítomna v Rusku, se musí veřejně zavázat k úplnému zastavení tamního podnikání,“ vyzývá Sonnenfeld. Dodává, že pokud je to nutné k tomu, aby Putin přestal zabíjet nevinné Ukrajince, musí to podniky udělat.

„Uvědomujeme si, že některé společnosti obchodují s mnoha jinými represivními a vražednými režimy po celém světě. Nyní však máme šanci udělat tlustou čáru za jednou nevyprovokovanou agresivní válkou a něco změnit,“ uzavírá Sonnenfeld.