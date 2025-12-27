Rusové prodloužili zákaz vývozu benzinu, nafty i námořního paliva

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva. Zákaz se však nevztahuje na přímé výrobce ropných produktů. Informuje o tom ruská státní agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu vlády.
Obyvatelé anektovaného ukrajinského poloostrova Krym se potýkají s nedostatkem benzínu. Ten panuje i v některých ruských regionech. (26. září 2025) | foto: Reuters

Zákaz vývozu benzinu a omezení vývozu nafty a lodního paliva předtím platil do konce letošního roku. Nedostatek benzinu letos v Rusku vedl k prudkému růstu cen u čerpacích stanic. V říjnu Rusko zaznamenalo, že ceny benzinu v zemi od začátku roku vzrostly o více než deset procent, částečně kvůli sérii útoků ukrajinských dronů na ruské rafinerie.

Nedostatek benzinu na pumpách brzy vyřešíme, slibuje ruský ministr

Ruský vicepremiér Alexander Novak ve čtvrtek podle Interfaxu uvedl, že ruský trh s ropnými produkty je nyní vyvážený. Dříve využívané rezervy podle něj byly obnoveny na úroveň, která je vyšší než před rokem. Dodal, že v období zvýšené poptávky v srpnu a září byl trh regulován „ručně“.

Ukrajinské síly na začátku prosince zasáhly a poškodily jednu z největších ruských rafinérii v Rjazani, ležící asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Jednalo se o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinérii od začátku letošního roku. Útok na rafinérii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál Ruska a přimět ho k ukončení války proti Ukrajině zahájené v roce 2022.

