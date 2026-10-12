Zároveň řekl, že Rusko do Evropské unie letos dodalo energie v hodnotě 21,3 miliardy dolarů (465 miliard Kč).
„To znamená, že navzdory sankčním omezením pokračují dodávky surovin v jednotlivých oblastech, pro něž byly uděleny výjimky,“ dodal Novak. EU zavedla po zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 sankce proti Rusku a provedla kroky ke snížení energetické závislosti na Rusku.
Výjimka ze sankcí umožnila Slovensku a Maďarsku v dovozu ropy za určitých podmínek pokračovat. Dodávky ropy ropovodem Družba byly od 27. ledna do 23. dubna 2026 přerušeny po poškození infrastruktury na Ukrajině.
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Proč dohoda s Putinem? O ruské naftě rozhodujeme my, troufl si Zelenskyj na USA
Trump minulý týden v pátek překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Dnes dohodu obhajoval s tím, že se vždy rozhoduje v zájmu USA.
Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty do zahraničí a že tyto dodávky budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku. Trumpovo oznámení vyvolalo kritiku opozičních demokratů i řady představitelů členských států EU a NATO, které roky podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.