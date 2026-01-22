Rusko shání peníze. Zabavuje majetek, o který ale v dražbách není zájem

Ruské rozpočty nejsou v posledních letech v ideální kondici. I proto jsou nyní důležitější než kdy dřív dražby zabaveného majetku, které mají generovat příjmy do státní kasy. Neúspěšná aukce jednoho z největších moskevských letišť Domodědovo ale ukazuje, že se politici nejspíš přepočítali.
Moskevské letiště Domodědovo

Moskevské letiště Domodědovo | foto: Profimedia.cz

Moskevská právní kancelář Nektorov, Saveljev & Partners před pár dny informovala o tom, že ruský stát za celý rok 2025 zkonfiskoval majetek v hodnotě 3,12 bilionů rublů (asi 860 miliard korun). Proti roku 2024 byla tato suma asi čtyřnásobná.

Aukce jednoho z nejvíce vytížených ruských letiště Domodědovo se odehrála v úterý 20. ledna. Do dražby se ale nepřihlásil jediný zájemce, který by splňoval stanovené podmínky. Roli nejspíš hrála i cena. Orgány totiž požadovaly minimálně 132 miliard rublů, což je v přepočtu asi 36,25 miliard korun, píše agentura Bloomberg.

O letiště se přitom mělo zajímat hned několik velkých domácích firem. Potenciální kupce ale nakonec odradil jeho klesající význam. Propadá se totiž počet cestujících, které toto letiště využívají, a to i kvůli válce na Ukrajině.

Dalším problémem je i vysoké zadlužení letiště, se kterým by se případný kupec musel vypořádat. To převyšuje hranici 75 miliard rublů (asi 20 miliard korun).

Ruská ekonomika na úspěšné roky nenaváže. Na armádě ale šetřit nebude

Neúspěšnou aukci moskevského letiště se rozhodl okomentovat také ruský miliardář Oleg Děripaska. „Jak je vůbec možné toto letiště prodávat za více než 130 miliard rublů, když je jeho skutečná hodnota je jen asi třetinová,“ uvedl Děripaska. Podle něj nezájem případných kupců souvisí i s vysokými úrokovými sazbami, které ruská centrální banka dlouhodobě udržuje.

Centrum zahraničních aerolinek?

Letiště Domodědovo ruské úřady zkonfiskovaly během loňského léta. Nelíbilo se jim, že letiště ovládaly lidé s cizím občanstvím, což bylo v rozporu s novou ruskou legislativou.

Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci

Podnikateli Dmitriji Kameščikovi, který letiště převzal v 90. letech a investoval do jeho rozvoje miliardy dolarů, se povedlo na letiště přilákat zahraniční aerolinky včetně společností jako Lufthansa či British Airways. V jednu dobu šlo dokonce o nejvytíženější letištní uzel v celém Rusku. Statistiky z roku 2024 ukazují, že Domodědovo bylo v té době třetím nejvytíženějším letištěm v Moskvě a čtvrtým v celém Rusku. Odbavilo celkem 15,6 milionů cestujících.

Neúspěšné jsou i další ruské aukce

Obrovská vlna konfiskací souvisí i s nepříliš příjemnou ruskou rozpočtovou situací. Rusko totiž vynakládá obrovské výdaje na vedení války na Ukrajině. Výdaje na obranu se pohybují až okolo 8 procent tamního hrubého domácího produktu ročně. Ve stejné chvíli se ale země musí vypořádávat se sankcemi ze strany Západu i propadem globálních cen ropy a zemního plynu. Ekonomika navíc v posledních měsících balancuje na hraně recese.

Putin nařídil zabavit podíly západních firem v ruských těžařských podnicích

Mnoho aukcí ruského státu ale není úspěšná. Kromě již zmíněného letiště Domodědovo jde také třeba o prodej společnosti Raven Russia Group, která vlastní asi 2 miliony metrů čtverečních skladových ploch po celém Rusku. Požadovaná cena za odkup této společnosti činila 90 miliard rublů (zhruba 25 miliard korun) a do aukce se nepřihlásil jediný zájemce.

Podle ruských médií se letiště Domodědovo objeví v aukci znovu, a to již za několik dnů. Je ale otázka, kdo se o něj i přes nižší cenu přihlásí. Úřady totiž neprodají majetek jen tak komukoliv. „Případní kupci musí být k ruskému režimu loajální,“ uzavřeli pro Bloomberg zástupci organizace Transparency International.

