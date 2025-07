Napodobeniny západních řetězců ovládly Rusko. Zrušení sankcí se nebojí

Desítky restaurací bývalého řetězce McDonald’s už od června roku 2022 nesou název Vkusno & točka (Chutně & tečka). Ačkoliv se firma musela vzdát loga, názvu i původních receptur, mnoho Rusů podnik stále považuje za původní americký fastfoodový řetězec, který má navíc obrovské plány do budoucna, píše agentura Bloomberg.

Provozovny ruské společnosti Vkusno & točka se od původního McDonald’s sice na první pohled liší, mnohé ale zůstávají víceméně stejné. Firma změnila názvy prodávaných výrobků a přidala i několik nových typických národních produktů. Mezi ně se řadí třeba medový dort Medovik nebo ořechové sušenky Oreski.

Už krátce po otevření několika poboček Vkusno & točka se ukázalo, že západní klasika s ruským nádechem funguje a od té doby se na ruském trhu i pořádně zabydlely. „Nemyslíme si, že po zrušení sankcí se všechno vrátí do starých kolejí,“ říká výkonný ředitel Vkusno & točka Oleg Parojev, který ještě před ukrajinskou válkou vedl ruskou pobočku McDonald’s.

Síť bývalého McDonald’s v Rusku neustále roste

Každý den zaměstnanci společnosti Vkusno & točka obslouží dva miliony zákazníků. Za poslední rok se síť rozrostla o 50 nových restaurací a mateřská firma Sistema PBO hlásí od převzetí sítě v roce 2022 osminásobný růst zisku a dvojnásobný obrat. Ruským zákazníkům ani nevadí, že ruská firma přejmenovala Big Mac na Big Hit nebo třeba Happy Meal na Kidz Combo.

Není to ovšem ale jediná ruská síť, která si na tamním trhu za poslední tři roky našla mezi spotřebiteli své místo. Zmínit je třeba i společnost Stars Coffee, která se stala náhradou za americký Starbucks. Firma používá stejné barvy, a i logo je velmi podobné tomu původnímu.

To, že společnost Stars Coffee navazuje na původní americký koncept, potvrzuje i slogan na sociálních sítích, který firma stále používá. „Starbucks je pryč, hvězdy zůstaly.“ Nyní má Stars Coffee po celém Rusku už více než 80 poboček a nyní expanduje i do menších měst. Mezi ně se řadí třeba Perm nebo Novosibirsk.

„Starbucks se v mém rodném městě nikdy neotevřel, ale Stars Coffee ano. Čím déle tyto značky na ruském trhu zůstanou, tím větší důvěru si mezi Rusy vybudují,“ komentuje pro Bloomberg aktuální trendy ruská influencerka Anna Vachova.

Přejmenovaným oděvům se příliš nedaří

Ačkoliv se ruské firmy z gastronomické sféry vezou na vlně růstu, jinak je to v případě módního průmyslu. Třeba Zara se po počátku války na Ukrajině proměnila na MAAG a získala nového majitele z Dubaje. Výsledky ale neukazují, že by se podniku příliš dařilo. V posledních dvou letech totiž vykázala nemalé finanční ztráty.

Podle agentury Bloomberg za neúspěchem ruských napodobenin z oblasti módy je paralelní dovoz, díky němuž proudí západní značky do Ruska bez souhlasu výrobců. Ten je totiž už od války obrovský a Západu se i přes sankce nedaří zredukovat. Typické západní módní značky tedy i v roce 2025 zůstávají mezi více než 140 miliony Rusy stále obrovsky atraktivní.

I přesto se ale některé ruské módní značky na tamním trhu v posledních letech uspěly. Řadí se mezi ně třeba značka LIMÉ, která vznikla už v roce 2008. Od války její tržby stouply na téměř 500 milionů dolarů, firma má více než čtyřnásobek pracovníků a loni dokonce otevřela první obchod v Dubaji.

Ruské útoky na ukrajinské území už probíhají několik let a zatím to příliš nevypadá, že by s nimi Putin a jeho blízcí měli končit. Pokud ale Západ protiruské sankce někdy uvolní, nebude opětovný průnik západních firem na ruský trh jednoduchý. Mnoho z nich se bude muset znovu ucházet o důvěru ruských zákazníků, některé čeká i překonání mnoha očekávaných byrokratických překážek, uzavírá agentura Bloomberg.