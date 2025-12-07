Ještě před deseti lety se v porodnici v ukrajinském městě Hošča rodilo zhruba 400 dětí ročně. V roce 2024 jich bylo pouze 164 a letos jich pravděpodobně bude ještě méně. Podobně na tom jsou i další ukrajinská města. Porodnice zejí prázdnotou, kvůli nedostatku žáků se zavírají základní školy, píše agentura Reuters.
Odliv lidí z Ukrajiny přitom začal ještě před válkou v roce 2022. Potvrzují to i dlouhodobá data. V roce 2001 žilo na Ukrajině celkem 48 milionů lidí. V posledních letech ale depopulační tendence výrazně zrychlily.