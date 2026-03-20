Asijské země během března od Ruska odebraly více než tři miliony tun topného oleje. Největší zájem je v jihovýchodní Asii, především v Singapuru a Malajsii. Významným odběratelem ale zůstává i Čína, která by podle odhadů nakoupila až 1,5 milionu tun topného oleje, píše agentura Reuters.
Odhady společnosti Kpler ukazují, že Rusko nyní do Asie vyváží zhruba 614 tisíc barelů ropných olejů denně. Pokud tento trend vydrží i po zbytek března, mohou se dodávky meziměsíčně téměř ztrojnásobit. Ruský rozpočet by tak mohl inkasovat výrazně vyšší příjmy, než se původně očekávalo.
Analytik Emril Jamil ze společnosti LSEG navíc upozorňuje, že pokud krize potrvá, rostoucí dodávky ruských paliv do Asie nebudou pro pokrytí tamní poptávky stačit. Podobný názor má i Royston Huan ze společnosti Energy Aspects. „Blokáda Hormuzského průlivu pokračuje a dostupnost ropných produktů je výrazně omezená,“ uvedl.
Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, především do Asie. Kvůli probíhající válce se ale lodní provoz v oblasti téměř zastavil. Naložené tankery stojí a asijské ekonomiky marně čekají na objednané dodávky ropy, zkapalněného zemního plynu i dalších ropných produktů.
Rusku současná situace vyhovuje. Jeho export roste a díky vyšším cenám za něj inkasuje více. Pomáhá mu i rozhodnutí Spojených států, které na 30 dní povolily nákupy ruských paliv a tak dočasně zmírnily sankce uvalené Západem po invazi na Ukrajinu. Administrativa prezidenta Trumpa se tímto krokem snažila omezit tlak na růst cen.
Rusko by navíc mohlo ze současné situace na Blízkém východě těžit i dlouhodobě. Podle expertů byly v regionu během války poškozeny či zničeny některé významné rafinerie, další navíc výrazně omezily provoz, protože mají plné zásoby a export po moři prakticky stojí. Obnovení plné produkce tak nebude pro země Perského zálivu jednoduché, což může Rusku hrát do karet.
Ve čtvrtek ráno se kupříkladu stala terčem útoku rafinerie SAMREF ropné společnosti Saudi Aramco v saúdskoarabském přístavu Janbu. Přístav v Rudém moři, který je v současné době jedním ze dvou hlavních zbývajících terminálů pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu, ve čtvrtek dopoledne dokonce dočasně přerušil nakládání ropy a ropných produktů.
Do Janbu teče ropa ropovodem východ-západ z ropných polí na východě Saúdské Arábie, pro kterou je nyní tento přístav na západním pobřeží jediným bodem pro export ropy. Společnost Aramco, největší světový vývozce ropy, se snaží zvýšit export přes Janbu, aby kompenzovala již zmíněný výpadek v Hormuzském průlivu. V březnu by tak měl objem nakládky v přístavu dosáhnout rekordní úrovně, píše Reuters s tím, že většina exportu míří právě do asijských zemí.
Dalším klíčovým vývozním terminálem pro ropu z Perského zálivu je momentálně přístav Fudžajra, který leží na severovýchodě Spojených arabských emirátů jižně od Hormuzského průlivu. Toto místo se ale již stalo terčem několika útoků, v jejichž důsledku byl provoz přístavu opakovaně pozastaven, uzavírá Reuters.