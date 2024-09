Západní dilema. Jak na země v Asii, které pomáhají Rusku s obcházením sankcí

Západ se snaží najít způsob, jak těsnou spolupráci Ruska s okolními zeměmi narušit, ale zároveň si nepoškodit vzájemné obchodní vazby. Ve stejnou chvíli však ruský prezident Vladimir Putin pracuje v Kazachstánu, Uzbekistánu nebo Kyrgyzstánu na vybudování ještě hlubších partnerství, ze kterých bude ruské hospodářství těžit. Řada zemí v asijském regionu se však od Putina snaží alespoň částečně držet odstup, píše server The Moscow Times.

Jeden z posledních příkladů omezení spolupráce s Ruskem je embargo kyrgyzské centrální banky na vypořádání obchodních kontraktů, pokud zboží nebude posíláno přímo do Kyrgyzstánu. Tento krok z počátku letošního září by ruským firmám mohl výrazně zkomplikovat využívání kyrgyzských bank pro platby do Číny.

Červencová zpráva zpravodajského portálu RBC potvrdila, že středoasijské banky v posledních měsících čím dál častěji odmítají provádět rusko-čínské platby. Míra odmítání měla vzrůst o 30 procent. Stojí za tím i západní sankce, kterými USA či Británie míří proti některým středoasijským firmám, jež mají údajně ruskému režimu pomáhat s obejitím sankcí.

Asijské státy kolem Ruska však při obcházení sankcí stále hrají významnou roli. Poskytují Rusům přístup ke zbožím a finančním službám, řada ruských obyvatel si u kyrgyzských či kazachstánských bank otevřela bankovní účty nebo se tam vydává na nákupy tradičních západních značek.

Zejména Kazachstán je v poslední době u ruských podnikatelů velmi oblíbený. V roce 2023 se stal hned po Gruzii hlavní destinací, kde si Rusové zakládají nové podniky. Celkem se počet nově založených ruských podniků v Kazachstánu loni dostal přes šestitisícovou hranici. Západní země se i proto obávají, že Rusko své okolní ekonomiky zneužívá pro přesměrování západního zboží.

Zatímco vývoz z Evropské unie do Ruska mezi lety 2021 a 23 klesl o 53 procent, export do Kazachstánu vzrostl o 39 procent, do Uzbekistánu o 77 procent a do Kyrgyzstánu dokonce o 90 procent. Část těchto dodávek se navíc má týkat i vojenského materiálu, který má nyní mířit hlavně na území Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.

Žádná středoasijská země se zatím k západním sankcím proti Rusku nepřipojila. Všechny ekonomiky se ale zavázaly, že nebudou Moskvě pomáhat s obcházením těchto omezení. V praxi se to však však zatím úplně nedaří a řada těchto států z toho i po ekonomické stránce profituje. Analytici upozorňují, že třeba kyrgyzskému hospodářství to přidává několik procentních bodů k růstu HDP ročně.

Středoasijské ekonomiky si však ani nemohou dovolit své obchodní vazby s Ruskem utlumit. Pro Kazachstán, Kyrgyzstán i Uzbekistán je tato spolupráce velmi důležitá. Země mimo jiné těží z dovozu levného ruského zemního plynu či ropy.

Západu však přístup středoasijských zemí nepřijde dostatečný. I proto už některé sankce míří i na firmy z Kyrgyzstánu, Kazachstánu nebo třeba Uzbekistánu.

Americká sankční agentura zatím na svůj seznam zařadila osm kazašských společností, třináct firem z Kyrgyzstánu a tucet podniků z Uzbekistánu. Podle některých kritiků jsou však tyto počty nedostatečné. Zároveň ale nic zatím nenasvědčuje tomu, že Západ v dohledné době uvalí vůči středoasijským státům podobné sankce, které se již od roku 2022 týkají ruského nebo běloruského režimu, uzavírají The Moscow Times.