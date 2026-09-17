V případě Nestlé jde konkrétně o podíly ve společnostech Nestlé Russia a Nestlé Kuban, uvedl server švýcarského veřejnoprávního média SRF. Nestlé sice zůstává vlastníkem, ale prozatím nemůže o těchto podílech rozhodovat samo, dodal SRF.
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V polovině srpna deník Kommersant s odvoláním na informované zdroje uvedl, že společnost KS Logistika požádala Putina o zavedení dočasné správy u pěti ruských dceřiných společností skupiny Nestlé.
Podle Kommersantu by mohlo jít o první fázi vyvlastnění podílů. Podle jednoho ze zdrojů deníku byla žádost odůvodněna chybějícími plány na rozšíření kapacit a zastavením vývozu zboží vyrobeného v Rusku.
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Firma Nestlé po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu oznámila pozastavení obchodu s Ruskem, s výjimkou „nezbytného a základního zboží pro místní obyvatelstvo“.
V reakci na zprávy švýcarských médií o výrobcích společnosti Nestlé v regálech ruských obchodů, mezi nimiž byly snídaňové cereálie Bystrow, polévky a vývarové kostky Maggi, firmu v listopadu 2023 ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce (NAZK) zařadila na seznam sponzorů ruské války.