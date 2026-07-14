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Ruské rafinerie zpracovávají nejméně ropy za jednadvacet let. Vláda škody tají

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  13:37
Vlny ukrajinských útoků tvrdě zasahují ruské rafinerie. Ty nyní zpracovávají nejméně ropy od března 2005, což v Rusku zhoršuje nedostatek pohonných hmot a zároveň tlačí na růst cen na světových trzích. Moskva proto omezila vývoz nafty, benzinu i leteckého paliva.

Ruské rafinerie od začátku měsíce zpracovávají v průměru 3,91 milionu barelů ropy denně. Proti loňsku je to o více než 1,4 milionu barelů méně, vyplývá z dat analytické společnosti EA Analytics, na která upozornila agentura Bloomberg. Podle Mezinárodní agentury pro energii zpracovaly v červnu dokonce ještě méně, a to 3,8 milionu barelů denně, meziročně o 1,6 milionu méně.

Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
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Tak nízký výkon zpracovatelské provozy nezažily více než dvě desetiletí, upozorňuje Bloomberg. Za propadem stojí především ukrajinské útoky na ropnou infrastrukturu, kterých bylo za posledních sto dnů zhruba padesát. Útoky zasáhly nejméně 24 z 34 velkých ruských rafinerií a podle Mezinárodní agentury pro energii ovlivnily více než polovinu tamní rafinérské kapacity.

Škody se odhadují obtížně

Kyjev útoky dlouhodobě zdůvodňuje snahou oslabit Rusko. Ukrajinské drony už dokážou zasáhnout cíle vzdálené přes 2 400 kilometrů a naposledy udeřily i na největší ruskou rafinerii v Omské oblasti, která zásobuje hlavně ruský trh.

Přesný rozsah škod se však odhaduje obtížně, neboť Moskva údaje o provozu rafinerií utajuje a ministerstvo energetiky se k situaci nevyjádřilo. Analytici proto vycházejí ze satelitních snímků, pohybu tankerů a nákladních toků, podle nichž čelí rafinerie největším problémům za více než dvě desetiletí.

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Výpadky provozu už pociťují i běžní Rusové. Problémy s dodávkami hlásí regiony od Kaliningradu až po pobřeží Tichého oceánu, u čerpacích stanic se tvoří dlouhé fronty a ceny paliv rychle rostou. „Paliv je nedostatek, tvoří se fronty a některé čerpací stanice nefungují ideálně,“ připustil potíže ruský i vicepremiér Alexandr Novak.

Někteří začali pracovat z domova

Některé ruské regiony kvůli obavám z panického nakupování zavedly přídělový systém podle registračních značek aut. V Novosibirské oblasti úřady doporučily firmám návrat části zaměstnanců na home office, aby se snížila spotřeba paliv.

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Nervozitu mezi Rusy potvrzují i data ruského vyhledávače Yandex, kde se během minulého měsíce objevilo přes 17 tisíc dotazů na výrobu benzinu, nejvíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu, píše Bloomberg.

Moskva se snaží nedostatek paliv zmírnit omezením vývozu. Většinu exportu nafty zakázala do konce července, již dříve omezila také dodávky benzinu a leteckého paliva. Výpadek jednoho z důležitých světových dodavatelů poslal ceny nafty na několikaletá maxima, přičemž trh už předtím zatěžovaly problémy s dodávkami z Blízkého východu, uzavírá Bloomberg.

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