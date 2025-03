Putin by rád po válce prodával Západu více plynu. Otázka zní, co na to Evropa

„Pokud by se Spojené státy a Rusko dohodly na spolupráci v energetickém sektoru, mohlo by dojít k opětovnému obnovení dodávek plynu do Evropy. To by pro Evropu bylo výhodné, protože získá levný ruský plyn,“ uvedl Putin před uplynulým víkendem v Moskvě. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Ačkoliv se Putin o opětovném spuštění dodávek plynu do Evropě vyjadřuje pozitivně, většina odborníků to vnímá jinak. Evropská unie totiž má pracovat na úplném ukončení své závislosti na ruských zdrojích do roku 2027. Ve hře by tak mohly být spíše jen velmi omezené objemy. Pokud vůbec nějaké.

Cena jako rozhodující faktor?

Je otázkou, jak do celé problematiky promluví cena. Putin totiž opakovaně zdůrazňuje, že nabízené ruské fosilní zdroje by pro Evropu měly být velmi cenově výhodné. To by mohlo některé evropské státy přesvědčit k tomu, aby se na spolupráci s ruskými energetickými společnostmi opět domluvily. Agentura Bloomberg hovoří především o Slovensku a Maďarsku. Po levném ruském plynu pošilhávají i firmy zejména v Německu. Jejich konkurenceschopnost se totiž kvůli cenovému nárůstu energií prudce propadla.

Evropané totiž za zemní plyn stále platí víc než před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu. Navíc se nezdá příliš pravděpodobné, že by se cena zemního plynu na tehdejší úrovně minimálně v blízké době vrátila. K tomu v posledních týdnech rostou obavy o zásoby plynu na další období. Letošní zima totiž byla poměrně studená a svým výkonem nepomohla ani produkce větrné energie.

Rozhodnou vztahy Ruska a USA

Nejzásadnější ale nejspíš budou potenciálně zlepšené vztahy mezi Ruskem a USA. Někteří ruští a evropští představitelé totiž soudí, že USA zkoumají možnosti spolupráce s ruským státním gigantem Gazprom na globálních energetických projektech. Gazprom rovněž má usilovat o americkou pomoc, aby došlo k obnovení chodu plynovodu Nord Stream mezi Ruskem a Německem.

Pokud by v dalších týdnech došlo k uvolnění protiruských sankcí ze strany Západu, mohlo by se zvětšit vývozu ruského zkapalněného zemního plynu do Evropy. Nicméně už loni nakoupila Evropa ruský LNG v rekordních objemech. I přesto ale Rusko stále má volné kapacity, které by Evropě mohlo opětovně nabídnout.

Americký prezident Trump již naznačil, že by některé sankce vůči Rusku mohly padnout, pokud dojde k mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou. To by ale mohlo zkomplikovat jeho vlastní plán, kterým je prodej většího množství amerického LNG právě do evropských ekonomik.

Závislost na Rusku a Evropská unie

Před vypuknutím války na Ukrajině bylo Rusko největším dodavatelem plynu do Evropy. Pokrývalo asi 40 procent celkové poptávky. Plyn odtud zásoboval celkem dvacet evropských států. Podle dostupných dat Mezinárodní energetické agentury se ale tento podíl v roce 2024 snížil přibližně na 14 procent. Spotřeba plynu se snížila a řada odběratelů přešla na alternativní zdroje.

Možnou překážkou obnovení vztahů mezi Ruskem a Evropou by podle Bloombergu mohly být nepříliš ideální vztahy mezi evropskými energetickými firmami a ruskými dodavateli. Německý Uniper či rakouská společnost OMV totiž své dlouhodobé kontrakty s ruským Gazpromem zrušily. Italský podnik Eni zase s Gazpromem vede soudní spory.

Další možnou komplikací je současný stav plynové infrastruktury. Plynovody Nord Stream totiž byly už v roce 2022 poškozeny a jejich oprava by mohla být časově i finančně náročná. Plynovod Jamal přes Polsko je již tři rok zastavený a polská vláda se k jeho opětovnému spuštění zatím příliš nemá. Neposunula se ani jednání mezi Gazpromem a ukrajinskou společností Naftogaz, která by se týkala možného obnovení tranzitu ruského zemního plynu přes Ukrajinu, uzavírá agentura Bloomberg.