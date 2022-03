Přijde 117 milionů dolarů? Rusku hrozí poprvé za 100 let platební neschopnost

Moskva už dříve oznámila, že peníze na zaplacení má, ale že kvůli sankcím, které na ni za její invazi na Ukrajinu uvalily západní země, možná nebude schopna peníze do zahraničí odeslat. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Ministr financí Anton Siluanov před několika dny avizoval, že pokud Moskva nebude schopna odeslat platbu v dolarech, zaplatí úroky v rublech. Ratingová agentura Fitch ale v úterý uvedla, že v takovém případě by Rusko považovala za zemi v platební neschopnosti.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že označit Rusko za zemi v platební neschopnosti nedává smysl, protože země je schopna své devizové závazky plnit.

„Faktem je, že od samého začátku říkáme, že Rusko má všechny nezbytné prostředky i možnosti, jak platební neschopnosti zabránit. Žádná platební neschopnost nastat nemůže,“ řekl Peskov. „Jakákoliv platební neschopnost, která by se objevila, by byla zcela uměle vytvořená,“ dodal.

Jeden z držitelů ruských dluhopisů před polednem agentuře Reuters řekl, že někteří majitelé ruských státních dluhopisů denominovaných v dolarech zatím žádné úroky nedostali. Splatnost úroků byla ve středu a ministr financí Siluanov řekl, že jeho úřad instrukce k platbě zadal už v pondělí.

Rubl se po počátečním hlubokém propadu z konce února stabilizoval a ve čtvrtek dopoledne v Moskvě zpevňoval, zatímco na devizových trzích v zahraničí jeho kurz výrazně kolísal. V obou případech ale dolar stojí více než 100 rublů, což znamená, že ruská měna zůstává citelně slabší než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Tehdy stál dolar kolem 78 rublů.

Vzhledem k tomu, že Rusko se kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv, začaly ratingové agentury prudce snižovat hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruské federace. Například agentura Fitch hodnotí schopnost Ruska splácet závazky známkou C. To znamená, že podle názoru této ratingové agentury je vyhlášení platební neschopnosti nevyhnutelné a riziko bezprostřední.

Rusko má u zahraničních věřitelů dluh celkem asi 491 miliard dolarů (přes 11 bilionů korun). Z toho je zhruba 80 miliard dolarů splatných v příštích 12 měsících, upozornila společnost Algebris Investments. Z té posledně zmíněné částky připadá 20,5 miliardy dolarů na dluhopisy denominované v dolarech ve vlastnictví nerezidentů.

Úroky splatné 16. března jsou první z několika dalších, jejichž splatnost se blíží. Příští budou v objemu 615 milionů dolarů a je nutné je splatit do konce měsíce. První platba jistiny připadá na 4. dubna, kdy jsou splatné dluhopisy za dvě miliardy dolarů.

Samotné dluhopisy byly vydány s mnoha podmínkami a závazky. Dluhopisy, které Rusko prodalo po zavedení sankcí uvalených na něj za anexi Krymu z roku 2014, obsahují i doložku pro splatnost v jiných měnách. U dluhopisů vydaných po roce 2018 je možné splátky provést i v rublech, avšak u těch, které měly splatnost ve středu, muselo Rusko zaplatit pouze v dolarech.