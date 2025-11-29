Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z Ruska stáhl. Jen se po zavedení sankcí poupravil název. Omezený přístup k novým technologiím však Rusy poškodí. | foto: Dmitry SerebryakovČTK

Jiří Lacina
Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a ve středu Ruska se musí vypořádávat s útoky ukrajinských dronů, domácnosti omezují nákupy, první velké ruské firmy hlásí finanční problémy a propad poptávky.

Cena, kterou Rusko musí za probíhající válku na Ukrajině platit, se zvyšuje. Mimo jiné i kvůli sankcím, které západní státy vůči ruskému státu uvalily. Ruský státní rozpočet přichází o důležité příjmy z prodeje ropy a plynu, deficity veřejných financí rostou a tím stoupá i celkové ruské zadlužení.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

