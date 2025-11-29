Cena, kterou Rusko musí za probíhající válku na Ukrajině platit, se zvyšuje. Mimo jiné i kvůli sankcím, které západní státy vůči ruskému státu uvalily. Ruský státní rozpočet přichází o důležité příjmy z prodeje ropy a plynu, deficity veřejných financí rostou a tím stoupá i celkové ruské zadlužení.
Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně
Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...
Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA
Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...
KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu
Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...
Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná
Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...
V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn
Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...
Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi
Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...
Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...
Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro
Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...
Mají chuť utrácet, ale reklama je míjí. Na generaci X marketing zapomněl
Zatímco reklamní kampaně i sociální sítě se předhánějí v oslovování mileniálů a generace Z, jedna skupina spotřebitelů zůstává téměř přehlížená – lidé ve středním věku. Přitom právě oni mají často...
Augsburg šetří na vysouvacích sloupcích. Hýbou s nimi ručně jednou za sedm minut
Betonové zátarasy, policejní hlídky i bariéry. To vše je po několika útocích součástí německých vánočních trhů. Asi s nejbizarnějším opatřením ovšem přišlo bavorské město Augsburg – na silnici...
Kolik budou stát energie v příštím roce? Úřad vydal nová cenová rozhodnutí
Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad. V případě, že nová vláda rozhodne o slibované změně ve financování...
Erotika nestačí. Designérka Marešová nabízí partnerství ve firmě s vibrátory
Značka Whoop·de·doo, jeden z nejviditelnějších lovebrandů na tuzemském trhu intimních pomůcek, se po 12 letech na trhu otevírá vstupu strategického partnera či investora. Jeho zakladatelka,...
Dvacet metrů za den. Pro přípravu tunelu na rychlotrati do Drážďan vznikne 157 vrtů
Správa železnic pokračuje v geologických průzkumech, které pomohou s přípravou Krušnohorského tunelu. Jde o největší stavbu budoucí vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany. V součtu vznikne 157...
Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci
Evropská unie se chystá omezit vývoz hliníkového šrotu do zahraničí. Ten v posledních měsících strmě roste a jen loni dosáhl rekordních 1,26 milionu metrických tun. Průmysl se bez hliníkového šrotu...
CSG slaví dvojité vítězství v globálních cenách korporátního financování
Czechoslovak Group (CSG) uspěla ve dvou klíčových kategoriích prestižních Global Banking & Markets Awards. Ocenění získala za špičkový treasury management a také za mezinárodní emisi dluhopisů, která...