Konec Londongradu? Británie kvůli Ukrajině zametá s ruskými oligarchy

Od pádu Sovětského svazu v roce 1991 do Británie a jejích zámořských kolonií proudily z Ruska stovky miliard dolarů.

Londýn se tak stal západní baštou pro miliardáře z Ruska a dalších bývalých sovětských republik a londýnské kapitálové trhy rajónem ruských společností, které chtěly vydělávat peníze i mimo Moskvu.

Nová opatření kvůli ruské invazi na Ukrajinu by však luxusnímu životu londýnské smetánky mohla učinit přítrž. „Tento ohavný a barbarský podnik Vladimira Putina musí skončit neúspěchem,“ řekl Johnson parlamentu při oznamování sankcí, zaměřených jak na banky a instituce, tak na blízké z kruhu prezidenta Vladimira Putina.

„Sankce se týkají lidí, kteří žijí mezinárodním životním stylem,“ konstatoval podle Reuters anonymní diplomatický zdroj z Británie. „Chodí nakupovat do Harrods (luxusní obchodní dům v Londýně, pozn. red.), přespávají v nejluxusnějších hotelech, když chtějí, pošlou své děti na naše nejlepší (zpoplatněné) školy. A to je to, co se teď zastaví.“

Miliardáři narození v Sovětském svazu pravidelně obsazují místa na seznamu nejbohatších Britů deníku Sunday Times. Hojně skupují například trofejní aktiva, jako například luxusní sídla a fotbalové kluby.

Nové sankce se týkají mimo jiné více než stovky ruských fyzických a právnických osob na území země včetně ruské státní banky VTB, která je druhou největší v zemi. Ta k situaci uvedla, že sankce jsou pro ni realitou několika posledních let a protiruské opatření tedy její zástupce nepřekvapilo.

„Měli jsme čas se poučit a připravit se na nejhorší scénář. Vypracovali jsme několik plánů, jak čelit sankcím způsobem, který minimalizuje negativní důsledky pro naše klienty,“ stojí v prohlášení banky.

Jedním z opatření může být snižování závislosti na prodeji dluhopisů na londýnských trzích, o což se Rusko začalo snažit už v roce 2014, po anexi Krymu. Agresora zároveň jistí čtvrté nejvyšší devizové rezervy na světě.

Co se týká lidí, na které se vlna sankcí zaměří, je mezi nimi například Kirill Šamalov, který byl Putinovým zetěm. Dále pak Pyotr Fradkov, předseda Promsvyazbank, kterého britské ministerstvo financí obvinilo z pokusů přeměnit ji na banku, která slouží vojenskému průmyslu.

Na seznamu se již v úterý objevil také miliardář Gennadij Timčenko, podnikatel Boris Rotenberg či jeho synovec Igor, kteří patří k nejmocnějším mužům v Rusku.

Londýn této zmíněné trojici zmrazil aktiva v Británii a rovněž jí zakázal vstup do země. Nikdo s nimi také nesmí obchodovat.

Podle Johnsona jsou vyhlášené sankce prvním krokem proti Rusku a Británie je připravena udeřit mnohem silněji. Sankce mají těmto lidem zabránit využívat Londýn jako „Londongrad“, své hřiště, a ukládat olbřímí částky peněz do britských bank.