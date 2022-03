Do EU vstoupí Ukrajina nejdřív za 20 let, soudí expert. Nesplňuje žádná kritéria

Vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou trvá už skoro dva týdny. Ztráty na životech jdou do tisíců, obrovským způsobem to odnese i hospodářství. Ukrajina se po skončení války bude muset spoléhat hlavně na finanční pomoc ze strany Západu. Podle Karla Svobody, experta na východoevropské vztahy, ale Ukrajina na členství v Evropské unii může ještě na několik příštích let zapomenout.