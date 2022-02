Končíme servis ruským investorům, reaguje CzechInvest. Zavře kancelář v Moskvě

Vedení CzechInvestu rozhodlo o uzavření zahraničního zastoupení v Moskvě už na středeční poradě. „Po dnešních ranních zprávách tento krok dává ještě větší smysl. Odhlédnu-li od osobního a lidského hodnocení tohoto odporného agresivního činu Ruské federace, tak ani z věcného hlediska nemá nyní smysl, aby CzechInvest v době nejtvrdších ekonomických sankcí nadále měl svoji pobočku v Rusku,“ řekl Reichl.

Možné zahraniční investice z Ruska do České republiky se budou podle Reichla odvíjet od přijatých sankcí. „Nedovedu to v tuto chvíli odhadnout,“ dodal.

Agentura CzechInvest mezi lety 1993 až 2020 dojednala pro Českou republiku šest ruských investic za zhruba dvě miliardy korun. Přinést měly 465 pracovních míst. Největší suma směřovala do plastikářského odvětví, dále do biotechnologie a medicínské techniky. V porovnání s největším investorem v tuzemsku, kterým je Německo, jde o velmi nízkou investiční činnost. To za stejné období slíbilo v Česku uskutečnit asi 400 projektů za přibližně 259 miliard korun.

CzechInvest eviduje investice ve zpracovatelském průmyslu, technologických centrech, centrech strategických služeb a centrech vědy a výzkumu. Naopak nesleduje investice ve službách, obchodu a některých dalších odvětvích.