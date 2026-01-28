Rusko trápí nedostatek peněz v rozpočtu. Zvažuje, že lidem povolí online kasina

Autor: ,
  6:50
Rusko by mohlo zrušit zákaz internetových kasin a uvalit 30procentní daň na jejich příjmy ve snaze získat až 100 miliard rublů (zhruba 26 miliard Kč) do státního rozpočtu. Informoval o tom podle agentury Reuters ruský list Kommersant s odvoláním na své zdroje. Ruský rozpočet je v poslední době pod tlakem kvůli rozsáhlým výdajům souvisejícím s válkou na Ukrajině.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

V loňském roce schodek ruského rozpočtu činil 5,6 bilionu rublů (zhruba 1,5 bilionu Kč), což odpovídalo 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V poměru k HDP byl deficit nejvyšší od roku 2020 a v absolutní hodnotě od roku 2006.

Ruská vláda začátkem letošního roku ve snaze o zlepšení stavu veřejných financí zvýšila sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na 22 procent z předchozích 20 procent. Doufá, že tento krok v letech 2026 až 2028 přinese do rozpočtu 4,4 bilionu rublů. Zrušila rovněž některé úlevy u DPH pro malé podniky, od čehož si slibuje dalších 200 miliard rublů.

Na rozpočet měly kromě rozsáhlých vojenských výdajů negativní vliv rovněž klesající daňové příjmy z ropy a plynu. Ty se vloni propadly o 24 procent na 8,48 bilionu rublů. Dostaly se tak na nejnižší úroveň od roku 2020. Za poklesem stojí kombinace nižších cen ropy, silnějšího rublu a sankcí na ruský energetický sektor.

V letošním roce by ruská vláda chtěla rozpočtový schodek snížit na 1,6 procenta HDP. Ekonomové nicméně podle agentury Reuters varují, že zvyšování daní by mohlo vytvořit „daňovou spirálu“, kdy vyšší daně brzdí ekonomickou aktivitu, což snižuje rozpočtové příjmy a vytváří tlak na další zvyšování daní.

28. ledna 2026  6:50

