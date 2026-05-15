Ruský soud nařídil společnosti Euroclear uhradit stamiliardy dolarů za zmrazená aktiva

Autor: ,
  22:05
Ruský soud nařídil belgické finanční skupině Euroclear zaplatit 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) jako náhradu škody za zmrazení ruských aktiv v Evropské unii od začátku vojenské agrese Ruska proti Ukrajině. Podle rozhodnutí soudu byly kroky společnosti nezákonné. Skupina Euroclear rozhodnutí odmítá a označila žalobu za neopodstatněnou.
Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se...

Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se stali terčem ruských zpravodajských služeb kvůli zmrazeným aktivům určeným pro Ukrajinu. (9. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Právní experti upozorňují, že ruské soudy nemají pravomoc v zahraničí a není jasné, jak by Moskva mohla případné odškodnění skutečně vymáhat.

„Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě ruské centrální banky vůči společnosti Euroclear o náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů,“ uvedl soud v prohlášení.

Ruská centrální banka rozhodnutí přivítala s tím, že podle ní potvrzuje nezákonnost kroků společnosti Euroclear. Současně ale upozornila, že verdikt zatím není pravomocný.

Euroclear zdůraznil, že rozhodnutí ruského soudu nemá dopad na jeho fungování ani finanční situaci a že jurisdikci ruského soudu neuznává. Dodal, že se proti verdiktu odvolá.

EU po zahájení ruské invaze na Ukrajinu zmrazila desítky miliard eur z ruských devizových rezerv v rámci sankcí proti Moskvě. Velká část těchto prostředků je uložena právě u společnosti Euroclear, která zajišťuje vypořádání finančních transakcí a správu aktiv.

Rusko zmrazení majetku dlouhodobě označuje za krádež a centrální banka podala žalobu loni v prosinci poté, co EU začala zvažovat využití těchto prostředků jako záruky pro půjčky Ukrajině.

Šéfka společnosti Euroclear Valerie Urbainová v prosinci uvedla, že Euroclear drží v Rusku jménem svých klientů aktiva v hodnotě kolem 17 miliard eur (413,5 miliardy Kč).

Pokud by ruská centrální banka v soudním sporu zvítězila, mohla by usilovat o zabavení aktiv Euroclearu také v dalších zemích, zejména v těch, které Rusko označuje za přátelské. Mezi tyto země by podle nejmenovaného právníka mohly patřit Čína, Spojené arabské emiráty a Kazachstán.

