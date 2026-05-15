Právní experti upozorňují, že ruské soudy nemají pravomoc v zahraničí a není jasné, jak by Moskva mohla případné odškodnění skutečně vymáhat.
„Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě ruské centrální banky vůči společnosti Euroclear o náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů,“ uvedl soud v prohlášení.
Ruská centrální banka rozhodnutí přivítala s tím, že podle ní potvrzuje nezákonnost kroků společnosti Euroclear. Současně ale upozornila, že verdikt zatím není pravomocný.
Rusové žalují kvůli zmrazeným aktivům společnost Euroclear o biliony rublů
Euroclear zdůraznil, že rozhodnutí ruského soudu nemá dopad na jeho fungování ani finanční situaci a že jurisdikci ruského soudu neuznává. Dodal, že se proti verdiktu odvolá.
EU po zahájení ruské invaze na Ukrajinu zmrazila desítky miliard eur z ruských devizových rezerv v rámci sankcí proti Moskvě. Velká část těchto prostředků je uložena právě u společnosti Euroclear, která zajišťuje vypořádání finančních transakcí a správu aktiv.
Rusko zmrazení majetku dlouhodobě označuje za krádež a centrální banka podala žalobu loni v prosinci poté, co EU začala zvažovat využití těchto prostředků jako záruky pro půjčky Ukrajině.
Šéfka společnosti Euroclear Valerie Urbainová v prosinci uvedla, že Euroclear drží v Rusku jménem svých klientů aktiva v hodnotě kolem 17 miliard eur (413,5 miliardy Kč).
Pokud by ruská centrální banka v soudním sporu zvítězila, mohla by usilovat o zabavení aktiv Euroclearu také v dalších zemích, zejména v těch, které Rusko označuje za přátelské. Mezi tyto země by podle nejmenovaného právníka mohly patřit Čína, Spojené arabské emiráty a Kazachstán.