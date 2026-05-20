Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ruská měna překvapuje experty. Rubl posiluje, pomáhá mu ropa i vysoké sazby

Autor:
  20:00
Ruský rubl ve druhém letošním čtvrtletí překvapivě výrazně posiluje. Vůči americkému dolaru jde aktuálně dokonce o nejvýkonnější měnu na světě. Od začátku dubna zpevnil přibližně o 12 procent a dolar se nyní obchoduje za 72,6 rublu. Ruská měna je tak nejsilnější od února 2023.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Analytici spojují posilování rublu především s konfliktem na Blízkém východě. Rusku se totiž během něj daří navyšovat export ropy a plynu do zahraničí. Spojené státy navíc podle agentury Bloomberg částečně zmírnily některá omezení související se sankcemi, mimo jiné kvůli narušené lodní dopravě v Hormuzském průlivu.

„Rusko momentálně těží z aktuální geopolitické situace. Pokud se ale jeho hospodářství někdy vrátí z válečného režimu do běžného fungování, lze očekávat, že hodnota rublu opět oslabí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Iskander Lutsko.

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Ruská měna v současnosti těží také z vysokých cen ropy. Cena ruské ropy Urals vzrostla z únorových 44,6 dolaru za barel na březnových 77 dolarů, přičemž v dubnu se vyšplhala téměř k hranici 95 dolarů za barel.

Rubl těží z restriktivní měnové politiky

Ruská centrální banka zároveň už téměř od začátku války na Ukrajině drží vysoké úrokové sazby, což přispívá k posilování měny. Základní úroková sazba v Rusku aktuálně činí 14,5 procenta. Centrální bankéři se jejím prostřednictvím snaží brzdit vysokou inflaci, kterou v zemi přiživují mimo jiné rozsáhlé válečné výdaje.

Současný ruský ekonomický model zároveň výrazně omezuje odliv peněz do zahraničí. I proto ministr hospodářství Maxim Rešetnikov už dříve uvedl, že období relativně silného rublu může přetrvat ještě delší dobu. Podle dostupných dat Rusko v současnosti téměř 60 procent dovozu hradí přímo v rublech.

Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí

Zároveň ale zemi rostou příjmy v zahraničních měnách. Po zpřísnění amerických sankcí na ruskou ropu loni sice příliv dolarů a eur oslaboval, situaci však změnil růst cen energií i částečné uvolnění některých amerických omezení kvůli narušené lodní dopravě v Hormuzském průlivu. Podle ruské centrální banky se čistý prodej deviz největších exportérů v dubnu ztrojnásobil na 7,3 miliardy dolarů.

Rubl může posilovat i dál

Rusko sice v květnu obnovilo nákupy zahraničních měn a zlata do Národního fondu blahobytu, objem těchto operací je však podle analytiků stále příliš nízký na to, aby výrazněji oslabil rubl. Analytik Lutsko zároveň tvrdí, že rubl může dál posilovat. Faktorem může být i nedávné rozhodnutí ruské centrální banky ponechat vysoké úrokové sazby delší dobu, pokud napětí kolem Íránu přetrvá.

Rekordní deficit, pokles HDP, bez výplat. Máme potíže, přiznává Moskva otevřeně

Silný rubl má ale také své negativní stránky. Tratí hlavně ruští exportéři. Ministr financí Anton Siluanov však tvrdí, že ruská vláda zatím nemá důvod k výraznějším obavám, pokud příjmy z ropy po přepočtu na rubly zůstávají dostatečné pro financování státního rozpočtu, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Ruská měna překvapuje experty. Rubl posiluje, pomáhá mu ropa i vysoké sazby

Rublové a dolarové bankovky

Ruský rubl ve druhém letošním čtvrtletí překvapivě výrazně posiluje. Vůči americkému dolaru jde aktuálně dokonce o nejvýkonnější měnu na světě. Od začátku dubna zpevnil přibližně o 12 procent a dolar...

20. května 2026

IKEA zruší 850 pracovních míst. Českých obchodních domů se krok nedotkne

ilustrační snímek

Společnost Inter IKEA, která poskytuje franšízu švédské značce montovatelného nábytku a bytových doplňků v 63 zemích, propustí 850 zaměstnanců. Důvodem jsou úspory nákladů v době, kdy klesá...

20. května 2026

Marketing nefunguje, mladí nakupují jinak. Značky dělají zásadní chybu

Pro generaci Z je nákup z druhé ruky často první volbou, ne náhradním řešením.

Obchodníci se snaží oslovit mladé zákazníky, ale často dělají zásadní chybu. Generaci Z vnímají jako mladší verzi mileniálů. Podle expertů i dat z trhu se jim to ale vrací. Mladí totiž nakupují úplně...

20. května 2026  16:51

PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, meziročně o 78 procent méně

ilustrační snímek

Skupina PPF vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy Kč. Jde o meziroční pokles o 78 procent. Provozní výnosy PPF stouply loni meziročně o více než 32 procent na 3,65...

20. května 2026  16:37

Dohoda na poslední chvíli. Samsung odvrátil osmnáctidenní stávku

Logo Samsungu na obchodu v Jižní Koreji

Jihokorejští odboráři uzavřeli předběžnou mzdovou dohodu s firmou Samsung Electronics. Stávku, která měla začít ve čtvrtek, odložili na neurčito. K osmnáctidennímu protestu bylo připravených zhruba...

20. května 2026  14:19,  aktualizováno  16:17

Tankery opatrně testují Hormuz. Po Číňanech chtějí proplout i indické lodě

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)

Napětí kolem strategického Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí zhruba pětina světové ropy i zkapalněného plynu, začíná mírně polevovat. Podle dat o lodní dopravě ve středu...

20. května 2026  16:11

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

20. května 2026  16:07

KOMENTÁŘ: Evropa potřebuje víc řepky, než sama vypěstuje

Komentář
Neobratný nápad s bionaftou a řepkou teď může vyvolat kolaps evropského...

Každé jaro, když začne kvést řepka a krajina se na některých místech zbarví do žluta, veřejnou debatu rozvíří emoce a sociální sítě zaplaví zkratky o podobě krajiny, životním prostředí a pověsti o...

20. května 2026  15:06

Strojvůdce ČD Cargo projel u Bratislavy návěst stůj. Narazil do nákladního vlaku

Železniční dopravce ČD Cargo.

Strojvůdce českého dopravce ČD Cargo minulý týden projel na okraji Bratislavy návěstí stůj a v rychlosti asi 35 kilometrů za hodinu narazil do nákladního vlaku. Při incidentu se nikdo nezranil ani...

20. května 2026  13:49

Češi objednali dluhopisy za více než 22 miliard. Ministerstvo navýší emisi

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň...

20. května 2026  13:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sev.en Global Investments vstupuje do těžby ropy a plynu, koupila vrty v Texasu

Pro nový byznys ve Spojených státech skupina zakládá holding Sev.en US...

Česká investiční skupina Sev.en Global Investments vstupuje do nového odvětví. V Texasu převzala ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Vrty denně vytěží přibližně 5 000 barelů ropy,...

20. května 2026  13:06

Česká bankovní asociace zhoršila prognózu. Růst ekonomiky má zpomalit na dvě procenta

Ilustrační snímek

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se...

20. května 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.