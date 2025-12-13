Rusko hledá příjmy pro vedení války. Připravilo plán pro útlum šedé ekonomiky

  19:00
Rusko si dalo za cíl výrazně omezit šedou ekonomiku. Plány blízkých spolupracovníků prezidenta Putina hovoří o tom, že podíl šedé ekonomiky se má v příštích třech letech snížit minimálně o 1,5 procenta HDP. Díky tomu by měly stoupnout i daňové příjmy, a to až o 1 bilion rublů (270 miliard korun), které režim nutně potřebuje i pro financování války na Ukrajině.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ruské veřejné rozpočty jsou v posledních měsících pod obrovským tlakem. Země letos generuje proti původním odhadům mnohem méně příjmů z prodeje ropy a zemního plynu, a to vlivem poklesu cen fosilních paliv na trzích i sankcím ze strany Západu. I proto hledá země další možnosti, jak peníze do rozpočtů získat, píše portál The Moscow Times.

Železná páteř Ruska praská, v Putinově válečné ekonomice tiká dluhová bomba

Plán na redukci šedé ekonomiky v Rusku představil vicepremiér Alexandr Novak. Uvedl, že jde o součást aktuálních širších snah o očištění ekonomiky. Mezi ně se například řadí i omezení vývozu zlata nad hranici 100 gramů mimo federaci.

Zlato jako náhrada za cizí měny

V letech 2022 a 2023 Rusové vyvezli do zahraničí asi 20 až 25 tun zlatých slitků. Komodita se v zemi stále více stává náhradou za cizí měny, které i kvůli trvající válce na Ukrajině chybí.

Počítá se i s tím, že Rusové již nebudou mít možnost vyvážet do zahraničí ani rubly ve formě hotovosti. „Nekontrolovaný vývoz hotovosti i do zemí Euroasijské ekonomické unie bude zakázán,“ řekl před pár dny Novak.

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Součástí balíčku zaměřeného na redukci šedé ekonomiky jsou ale také další opatření. Mezi ně se řadí třeba státní podpora přechodu na bezhotovostní platby. Celkem jde o devět konkrétních kroků, a to i v oblasti pracovního práva, dovozu zboží do Ruska či DPH.

Podíl šedé ekonomiky je obrovský

Ministr financí před nedávnem prohlásil, že šedá ekonomika dosahuje až na úroveň 12 procent. Pokud se Rusku podaří tuto hodnotu stlačit, nabobtnají také příjmy veřejných rozpočtů, které režimu Vladimira Putina momentálně chybějí.

Podle posledních dat vzrostla ruská ekonomika ve třetím letošním kvartálu meziročně o 0,6 procenta. Vládu však více trápí již zmíněný stoupající rozpočtový deficit, který v říjnu vystoupal na 1,9 procenta ruského HDP.

Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

Aby země nepříznivou rozpočtovou situaci zvládla, přišli tamní politici s reformami. Od nového roku vzroste sazba daně z přidané hodnoty, technologické firmy musí počítat s novými poplatky a běžní Rusové budou platit vyšší daň při nákupu nového auta. Ještě v roce 2023 přitom Putin sliboval, že žádné daně se zvyšovat nebudou, uzavírá The Moscow Times.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

ilustrační snímek

Rusko si dalo za cíl výrazně omezit šedou ekonomiku. Plány blízkých spolupracovníků prezidenta Putina hovoří o tom, že podíl šedé ekonomiky se má v příštích třech letech snížit minimálně o 1,5...

13. prosince 2025

12. prosince 2025

