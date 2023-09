OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak vážný je ruský zákaz exportu ropných produktů?

Ruská vláda sice několik dnů po oznámení dočasného zastavení exportu ropných produktů do světa nakonec udělala ještě drobné změny, i tak ale ruský krok může mít na globální trh vážné dopady, informuje agentura Reuters. Mimo jiné zrušila omezení pro palivo používané pro pohon lodí, které se skladuje ve speciálních nádržích na palubě.

Proč se Rusko k zákazu odhodlalo?

Obchodníci pro agenturu Reuters uvedli, že ruský trh s pohonnými hmotami je jedním z největších na světě. V posledních týdnech jej ale zasáhla celá řada negativních dopadů. Problémy s přepravou na železnici, slabý rubl nebo údržby v klíčových ruských ropných rafinériích.

Rusko se sice nedostatek nafty a benzinu na domácím trhu snažilo řešit, úspěchy se ale nedostavily. I proto se k omezení vývozu do zahraničí sáhlo a politické vedení země si od něj slibuje odvrácení hrozící krize. Ta by byla pro Kreml nepříjemná, neboť v březnu se tam mají konat prezidentské volby.

Jak dlouho bude zákaz v platnosti?

Rusko k opatření uvedlo, že obnovení vývozu má v plánu ve chvíli, jakmile se podaří domácí trh stabilizovat. Přesný časový plán k tomu ale nezveřejnilo.

Analytici z poradenské společnosti FGE Energy říkají, že zákaz export benzinu může být v platnosti až po dobu dvou týdnů. U ropy se ale pohled odborníků liší. Ti z JP Morgan uvádějí, že může trvat až do konce října. Analytici z FGE Energy ale třeba tvrdí, že bude trvat až dva měsíce.

Jak velký problém to je pro světové trhy?

Svět nejvíce pocítí ruské omezení na trhu s naftou. Rusko je totiž jejím největším světovým vývozcem po moři. Od počátku roku do 25. září Rusko každý den exportovalo asi 1,07 milionu barelů nafty za den. Co se týká benzinu, ve stejném období to bylo jen 110 tisíc barelů denně, ukazují data společnosti Vortexa.

Kdo na ruský krok doplatí nejvíc?

Evropská unie kvůli trvající válce na Ukrajině zakázala odběr ruských pohonných hmot. Rusko ale dlouho neváhalo a odklonilo dodávky do jiných zemí po celém světě. Nejvíce nyní míří do Brazílie, Turecka nebo několika dalších států v oblasti severní i západní Afriky. Obchoduje ale i se státy na Blízkém východě, které ruské ropné produkty dále vyvážejí.

Očekává se, že africké státy se kvůli ruskému zákazu obrátí na státy kolem Perského zálivu. Ve hře je ale také Indie nebo Turecko. Latinská Amerika se na státy v Perském zálivu nejspíš obrátí rovněž, možností jsou ale i Spojené státy americké.

Co to bude znamenat pro Evropu?

Konkurence mezi státy po celém světě se na trhu s ropnými produkty po ruském omezení zvýší. Proto by Evropa mohla za ropné produkty platit vyšší ceny. Evropa momentálně odebírá ropu z rafinérií z oblasti Jižní Koreji, Číny i dalších států v severovýchodní Asii. Vyjednává ale i s dalšími partnery, a to i z oblasti Středního východu.