Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

  19:39
Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi obchodníky, nezávislým čerpacím stanicím docházejí nebo už došly zásoby. Ty mají v Rusku na starost přibližně 40 procent prodejů benzínu.

„Není žádné palivo, doslova vůbec žádné. Podle obchodníků jsou všechna skladová místa pro ropu prázdná. Cisterny s palivem uvízly ve frontách u VLDPS (Volodarská lineární výrobní a dispečerská stanice) na tři až čtyři dny, nemá to cenu,“ řekl portálu Novaja gazeta Europe zdroj, který působí na trhu v evropské části Ruska.

V důsledků bombardování ukrajinskými drony v Rusku za poslední tři měsíce zavřeli 11 ropných rafinérií, mezi nimi například v Tuapse, kde má rafinérii firma Rosněfť. Zasažena jsou i zařízení Surgutněftegazu v Kiriši, Gazpromněftu v Moskvě a Lukoilu v Permu.

Server prozkoumal několik chatovacích místností, kde komunikují obchodníci s ropou a manažeři nezávislých řetězců čerpacích stanic. Ty představují přibližně 40 procent prodeje pohonných hmot v Rusku. A jaké bylo zjištění? Vypukla panika.

„Došel nám benzín 92, došel nám benzín 95. Cisterny s palivem jsou na VLPDS. Byl vyhlášen letecký poplach. Nic nenakládají,“ citoval server jednu ze zpráv. Manažeři dvou nezávislých řetězců – jednoho působícího v Moskvě, druhého se sídlem na Sibiři – sdělili novinářům, že od května je nemožné nakupovat ropné produkty pro jejich sítě.

Zdroje přisuzují tento nedostatek vertikálně integrovaným ropným společnostem. Vertikálně integrovaná ropná společnost je korporace, která kontroluje celý dodavatelský řetězec od těžby ropy až po konečný prodej paliv. Ty totiž po nucených odstávkách rafinérií téměř zastavily prodej ropných produktů na petrochemické burze v Petrohradu a veškeré zásoby místo toho přesměrovaly do svých vlastních čerpacích stanic.

Nezávislé řetězce podle těchto zdrojů stále prodávají palivo nakoupené předtím, než se v květnu výrazně zintenzivnily ukrajinské útoky dronů na rafinérie. Varovaly však, že jakmile se tyto zásoby vyčerpají, maloobchodní ceny porostou. I když ty nebudou při totální absenci paliva tím hlavním problémem.

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank...

22. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:07

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Philip Morris rozšířil výrobu v Kutné Hoře. Nikotinové sáčky vyváží do celého světa

Ve výrobním závodě v Kutné Hoře byla slavnostně zahájena výroba nikotinových...

Kutnohorský závod Philip Morris zahájil výrobu nikotinových sáčků. Firma do rozšíření výroby a modernizace areálu investovala přes dvě miliardy korun, nové linky mají dodávat výrobky na desítky...

22. května 2026  15:42

Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth v pátek novinářům představil střednědobou koncepci rozvoje ETCS a elektrizace tratí. SŽ chce do roku 2033 elektrizovat dalších 590 km tratí. Z toho 235 km...

22. května 2026  13:50

Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder sezony. Meteorologové očekávají rekordy

Solární panely fotovoltaické elektrárny v německém Heilbronnu. Slunečné a...

Meteorologové předpovídají, že tlaková výše nad Evropou o víkendu způsobí ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 °C nad normál. V Londýně by mohli naměřit 32 °C, v Paříži 31 °C...

22. května 2026  12:03

Fed nepotřebuje revoluci, říká jeho nový šéf. S čím se bude potýkat Kevin Warsh

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Nový šéf amerického centrálního bankovního systému Kevin Warsh působí na veřejné scéně dvě desetiletí. Má za sebou dlouhou řadu projevů, podcastů, komentářů a rozhovorů o tom, jaký je podle něj smysl...

22. května 2026  10:43

Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Funkce předsedy americké centrální banky (Fed) se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald...

22. května 2026  6:22

Povinné čipování koček v celé Evropské unii se přiblížilo, v ČR se spustí registr psů

Premium
ilustrační snímek

Chcete darovat koťata? Potom se vám brzo tento krok může prodražit. Už zhruba za čtyři roky by měly být očipované všechny kočky, se kterými se bude obchodovat nebo je někdo bude chtít darovat či se...

22. května 2026

