„Není žádné palivo, doslova vůbec žádné. Podle obchodníků jsou všechna skladová místa pro ropu prázdná. Cisterny s palivem uvízly ve frontách u VLDPS (Volodarská lineární výrobní a dispečerská stanice) na tři až čtyři dny, nemá to cenu,“ řekl portálu Novaja gazeta Europe zdroj, který působí na trhu v evropské části Ruska.
V důsledků bombardování ukrajinskými drony v Rusku za poslední tři měsíce zavřeli 11 ropných rafinérií, mezi nimi například v Tuapse, kde má rafinérii firma Rosněfť. Zasažena jsou i zařízení Surgutněftegazu v Kiriši, Gazpromněftu v Moskvě a Lukoilu v Permu.
Server prozkoumal několik chatovacích místností, kde komunikují obchodníci s ropou a manažeři nezávislých řetězců čerpacích stanic. Ty představují přibližně 40 procent prodeje pohonných hmot v Rusku. A jaké bylo zjištění? Vypukla panika.
„Došel nám benzín 92, došel nám benzín 95. Cisterny s palivem jsou na VLPDS. Byl vyhlášen letecký poplach. Nic nenakládají,“ citoval server jednu ze zpráv. Manažeři dvou nezávislých řetězců – jednoho působícího v Moskvě, druhého se sídlem na Sibiři – sdělili novinářům, že od května je nemožné nakupovat ropné produkty pro jejich sítě.
Zdroje přisuzují tento nedostatek vertikálně integrovaným ropným společnostem. Vertikálně integrovaná ropná společnost je korporace, která kontroluje celý dodavatelský řetězec od těžby ropy až po konečný prodej paliv. Ty totiž po nucených odstávkách rafinérií téměř zastavily prodej ropných produktů na petrochemické burze v Petrohradu a veškeré zásoby místo toho přesměrovaly do svých vlastních čerpacích stanic.
Nezávislé řetězce podle těchto zdrojů stále prodávají palivo nakoupené předtím, než se v květnu výrazně zintenzivnily ukrajinské útoky dronů na rafinérie. Varovaly však, že jakmile se tyto zásoby vyčerpají, maloobchodní ceny porostou. I když ty nebudou při totální absenci paliva tím hlavním problémem.