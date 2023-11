Ruská nafta si našla cestu do Evropy přes Indii. Dodávky trhají rekordy

Data společnosti Kpler ukazují, že dovoz nafty z Indie do oblasti Evropské unie je největší od ledna 2017. Každodenní dodávky indické nafty do EU se pohybují okolo 305 tisíc barelů. Dovoz ruské ropy do Indie ale během letošního roku trhal jeden rekord za druhým. Například v březnu Rusko do Indie exportovalo celkem 6,3 milionu tun ropy. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Mezi listopadové obchodní partnery Evropské unie se zařadila i bombajská společnost Nayara Energy, která podle společnosti Kpler během letošního roku dovezla téměř 60 procent ropy z Ruska. Její konkurent, společnost Reliance Industries, pak čerpá více než třetinu své ropy právě z ruského území.

Válka na Ukrajině obchody změnila

Prudký nárůst dovozu nafty z Indie do Evropské unie je ukázkou toho, jak se globální obchody s ní za poslední rok proměnily. Ještě rok zpět totiž Rusko bylo klíčovým evropským dodavatelem a průmysl či doprava bez ruské nafty nemohly v podstatě fungovat. V prosinci loňského roku se ale v důsledku stále probíhající války na Ukrajině Evropská unie rozhodla námořní dovoz naprosté většiny ruské ropy zakázat a v letošním únoru na seznam zákazů přidala i ruské ropné produkty.

I kvůli tomu se Evropská unie či Spojené království musely zaměřit na jiné dodavatele. Potřebné dodávky se podařilo nahradit naftou z Turecka, Spojených států amerických či Saúdské Arábie.

V posledních týdnech ale dodávky saúdské nafty do Evropy klesly a momentálně se pohybují na nejnižších hodnotách od února roku 2020. Denně do EU v průměru přiteče jen 94 tisíc barelů saúdské nafty. I proto museli obchodníci rychle přijít s alternativami a vyhlédli si Indii, která má nyní vyplňovat mezeru v chybějících dodávkách.

„Dostupnost saúdské nafty během října a listopadu prudce klesla kvůli plánované údržbě tamních rafinérií, což poptávku po indické naftě zvýšilo,“ uvedl pro Bloomberg analytik Eugene Lindell z poradenské společnosti Facts Global Energy.

Ruská ropa se slevou

Zatímco Západ se ruské ropě vyhýbá, Moskva zaznamenala zvýšený zájem o svou ropu v Asii. Indické rafinerie mohou nakupovat ruskou ropu se slevou a zpracovanou ji následně prodávat na trzích, jako je právě Evropa, kde je po naftě obecně velmi vysoká poptávka.

„Zhruba 1,6–1,8 milionu barelů ruské ropy, které indické rafinerie každý den nakupují, vytváří díky příznivé ceně solidní konkurenční výhodu,“ tvrdí Viktor Katona, hlavní analytik společnosti Kpler.

Dodávky indické nafty za poslední měsíce zároveň citelně změnily svůj směr. Celkový podíl indické nafty, který nyní míří do Asie, představuje asi 19 procent celkového vývozu. Ještě loni byl ale tento podíl o 14 procentních bodů vyšší. K propadu došlo právě hlavně z důvodu těsnějších obchodních vztahů s Evropou, uzavírá Bloomberg.