Indické rafinerie mohou na současné situaci vydělat hned dvakrát. Podle zdrojů agentury Reuters se sleva na ruskou ropu Urals dodávanou do indických přístavů během posledních dvou týdnů téměř zdvojnásobila. Zatímco dříve činila přibližně čtyři dolary za barel oproti ropě Brent, nyní se pohybuje kolem sedmi dolarů.
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Důvodem je dostatečná nabídka ruské ropy i příliv zásilek ze zemí Perského zálivu. Ty prodávají surovinu z tankerů, které kotvily delší dobu kvůli napětí spojenému s válkou v Íránu. Ruská ropa je tak pro indické odběratele znovu výrazně levnější než konkurenční dodávky.
Současné slevy sice nedosahují rekordních úrovní z období po zpřísnění amerických sankcí, kdy se rozdíl vůči Brentu vyšplhal až k deseti dolarům za barel, ve srovnání s loňským létem jsou ale výrazně vyšší. Tehdy se Urals v indických přístavech prodával obvykle jen o jeden až tři dolary levněji než Brent.
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Pro Indii jde o pokračování výhodného modelu, který se rozvinul po začátku ruské invaze na Ukrajinu. V letech 2022 až 2025 měla podle dostupných propočtů díky zlevněné ruské ropě ušetřit přibližně 13 miliard dolarů. Ruským producentům se tehdy po odchodu tradičních evropských odběratelů vyplatilo nabízet surovinu asijským zákazníkům s výraznými slevami.
Příhodný obchodní model
Rozsah indických nákupů dál roste. V červnu podle dat společností LSEG a Kpler dovoz ruské ropy do Indie dosáhl zhruba 2,7 milionu barelů denně, což byla rekordní úroveň. Ruská ropa tak tvořila více než polovinu celkového indického dovozu, zatímco v květnu její podíl činil 36,5 procenta.
Zpracovaná paliva z části této ropy nyní mohou proudit opačným směrem. Rusko, které patří mezi největší světové producenty ropy, začalo kvůli nedostatku pohonných hmot dovážet benzin z Indie po moři. Z indických přístavů už bylo odesláno nejméně 60 tisíc tun.
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Další zdroj popsal dvě tankerové zásilky, každou o objemu přibližně 30 až 40 tisíc tun. Není zatím jasné, která indická rafinerie palivo do Ruska dodává, Moskva však plánuje dovážet až 400 tisíc tun benzinu měsíčně z různých zemí.
Nouzové řešení?
Ruský nedostatek paliv souvisí s útoky ukrajinských dronů na energetickou infrastrukturu, zejména rafinerie. Prezident Vladimir Putin připustil, že údery způsobily potíže v některých regionech, zároveň ale tvrdí, že stát na situaci reaguje. Na ruském trhu se mezitím objevily fronty u čerpacích stanic, přídělový prodej i prudké zdražování benzínu.
Moskva se proto snaží zajistit dodávky z více směrů. Kromě Indie spoléhá také na Bělorusko, které už ruský trh zásobuje. V první polovině června se běloruské železniční dodávky benzinu do Ruska téměř ztrojnásobily a přesáhly 70 tisíc tun. O desítky tisíc tun zažádalo Rusko také Kazachstán.
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Ruský parlament současně schválil změny daňového zákoníku, které mají dovoz paliv podpořit. Součástí opatření je finanční podpora navázaná mimo jiné na indické dodací náklady a ceny. To naznačuje, že indický směr není jen jednorázovým nouzovým řešením, ale může se stát jedním z pilířů snahy stabilizovat ruský trh.