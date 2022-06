Zastropujete ceny plynu, vrátíme úder změnou smluv, varují Rusové Západ

Pokud by Západ zavedl cenový strop na ruský plyn, mohla by ruská státní plynárenská společnost Gazprom usilovat o změnu současných smluv. Podle agentury TASS to v úterý řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.