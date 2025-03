Rychlé uzavření mírové dohody nečekejte, vzkázal Putin ruským podnikatelům

Schůzka se uskutečnila v rámci kongresu Svazu průmyslníků a podnikatelů Ruské federace, která je jednou z nejvlivnějších podnikatelských lobby v zemi. Přítomní podnikatelé a vládní činitelé si podle Rustamové odnesli dojem, že i přes veřejně optimistické prohlášení administrativy Donalda Trumpa budou americky zprostředkovaná jednání obtížná a zdlouhavá, píše web The Moscow Times.

„Válku a mašinérii sankcí nebude tak jednoduché zastavit,“ měl uvést jeden z účastníkům po jednání s tím, že ruský prezident se ohledně války měl vyjadřovat pozitivně i věcně. Zároveň z jednání ale vzešlo, že rychlé příměří či zrušení sankcí by bylo až příliš optimistickou variantou.

Podle The Moscow Times tato prohlášení zazněla ještě před plánovaným telefonátem Putina s americkým prezidentem Trumpem, který se uskutečnil během úterního večera. Po něm Kreml souhlasil s tím, že po dobu 30 dnů nebude Rusko útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. K případnému šířeji pojatému příměří se ale ruský prezident Putin zatím nezavázal.

„Prezident Putin nám poradil, ať nejsme naivní a uvědomíme si, kolik lidí a zájmů se na současných procesech podílí,“ citovala novinářka Rustamová další zdroj.

Třetí z přítomných pak měl uvést, že Putin nepočítá s tím, že by případné zrušení sankcí znamenalo konec tlaku Západu. „Spojené státy a jejich spojenci si stejně najdou cestu, jak na nás vyvíjet tlak dál,“ mělo na soukromém jednání zaznít.

Zpráva novinářky přichází jen krátce po článku ruského deníku Kommersant, který naznačuje, že Putin hodlá pokračovat ve vojenském tlaku a expanzi na ukrajinském území. Podle těchto informací Kreml usiluje o to, aby prezident Trump uznal anexi ukrajinských regionů Cherson, Záporoží, Doněck, Luhansk a Krym. Na oplátku by Moskva mohla upustit od dalších územních nároků, uzavírá The Moscow Times.