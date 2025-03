Rusku chybí pracovní síla. Firmy v hledání zaměstnanců pokukují po Asii

Nedostatek pracovní síly v Rusku rovněž umocňuje klesající porodnost, která je momentálně ještě nižší než v České republice či Spojených státech amerických. Populace rychle stárne a firmy se snaží rychle přijít s účinným řešením. I proto se až třetina velkých ruských podniků má spoléhat právě na pracovní sílu ze zahraničí, píše portál The Moscow Times.

„Kreml nemá dostatek lidských zdrojů na to, aby mohl pokračovat ve válce na Ukrajině a zároveň držet ekonomický růst. Přitom ale příliv nových migrantů ze zahraničí není z politických důvodů mezi vrcholnými ruskými představili příliš vítán,“ uvedla bývalá poradkyně ruské centrální banky Alexandra Prokopenková. Upozornila, že právě nedostatek zaměstnanců je podle ní největším problémem ruského hospodářství.

I vlivem nedostatku pracovní síly za první čtyři měsíce roku 2024 vzrostly platy o 19 procent, což překonalo také míru inflace. Aby ruské firmy do budoucna nemusely na mzdy vynakládat tolik, pracují právě na náboru zaměstnanců ze zahraničí. Poptávka roste hlavně po pracovní síle z Vietnamu, Indie či Severní Koreje.

Firmám pomáhají i propagační videa na YouTube

Některé firmy se snaží najít nové zaměstnance také v Indii a pro nábor se snaží využít i platformu YouTube. Nábor pracovní síly momentálně realizuje druhé největší ruské online tržiště Ozon. V propagačním videu slibuje, že indičtí pracovníci se mohou spolehnout na bezplatné ubytování, zdravotní pojištění, pracovní oděv, jídlo během směn i bezplatné kurzy ruštiny pro složení jazykového testu, který je nezbytný pro získání pracovního povolení. „Vaše mzda se bude odvíjet od toho, kolik toho zvládnete,“ zní v náborovém videu ruského podniku.

Na indické pracovníky se ruská firma začala zaměřovat mimo jiné i kvůli znalosti angličtiny, která v případě Indů bývá tradičně velmi dobrá. Ruská pracovní realita ale podle portálu The Moscow Times často nebývá tak růžová, jak se ruské podniky snaží ve videích ukazovat. Jde zejména o nabízenou mzdu, která za zaostává za standardy.

Problémem nedostatečné mzdy

„Dostávali jsme dolar na hodinu (asi 23 korun). Firma sice zajistila ubytování a jídlo zdarma, ale mzda byla opravdu nízká. Po čase jsem se proto rozhodl vrátit do Indie a brzy mne následovali také ostatní. Práce se mi sice líbila, a i kolegové byli fajn. Vrátím se ale jen tehdy, když mi někdo nabídne férovou výplatu,“ říká Ind Bašar, který se do Ruska rozhodl za účelem práce vydat v roce 2021 a pracoval v Novosibirsku pro místní krejčovskou firmu.

Od té doby se ale situace v Rusku změnila a Indové začali pracovat i v dalších sektorech včetně obranného průmyslu. Třeba v jedné z továren ruské textilní společnosti BTK Group ve městě Saratov měly na podzim loňského roku právě Indové stát za dominantní částí nových zaměstnanců.

Podle The Moscow Times počítá ruská vláda s tím, že v roce 2025 dorazí do Ruska až 235 tisíc zahraničních pracovníků, a to i za cenu těžkých pracovních podmínek i nízkých mezd.