Od počátku invaze na Ukrajinu se rozhodly opustit Rusko stovky tisíc lidí. Přestěhovali se do zahraničí, kde začali budovat nový život. Někteří zamířili do Gruzie, jiní do Arménie, na Kypr, do Řecka či jiného ze států západní Evropy. Mnozí tam působí dodnes a změnu neplánují. Mimo jiné proto, že si tam založili fungující firmy.

Nik Storonsky, zakladatel a šéf britského bankovního startupu Revolut | foto: iDNES.cz

Ruský podnikatel Bogdan Leonov v Řecku a na Kypru buduje síť půjčoven powerbank. Stojí za startupem jménem WE53 a zaměstnává desítky lidí. Roční tržby jeho firmy dosahují 600 tisíc eur (asi 14,4 milionů korun) a podnik plánuje otevření nové pobočky v Portugalsku, píše Deutsche Welle.

Ruská opozice se požírá mezi sebou. Vdova po Navalném dělá jednu chybu za druhou

Leonov ale přiznává, že budování byznysu na Západě pro něj není vůbec jednoduché. Západní svět se totiž od toho ruského v mnohém odlišuje, a jelikož strávil velkou část života na ruském venkově, jsou odlišnosti ještě o to výraznější. „Všechno je tu úplně jiné. Od kulturních zvyklostí až po pracovní právo,“ říká ruský podnikatel. Největší problémy mu činí administrativa a přístup evropských bank.

Podobně je na tom i další ruský podnikatel Maksim Satanovskij, který se po roce 2022 rozhodl usídlit nedaleko českých hranic v saském městě Drážďany. Ačkoliv původně uvažoval nad tím, že si v Německu otevře restauraci s ruskou kuchyní, nakonec se vydal trochu jinou cestou. Pod značkou Dawaj-Dawaj vyrábí pelmeně a další tradiční ruské pokrmy, které zamrazuje a prodává zákazníkům.

Začíná se Rusko hroutit? Putin panikaří a viní odpůrce z přípravy puče, píší v Británii

V Německu od roku 2023 působí i původem ruská knihkupkyně Natalja Smirnovová, která si v Berlíně otevřela prodejnu s názvem Babel Books. Na 42 metrech čtverečních nabízí zákazníkům ruskou literaturu. Mimo jiné ale pořádá i nejrůznější přednášky či debaty.

Regulace a obrovská podezíravost

V západní gastronomické, kulturní, vzdělávací i IT sféře však momentálně působí i spousty dalších méně či více úspěšných podnikatelů původem z Ruska. Spousta z nich se navíc potýká s podobnými obtížemi. Jde o nedostatek finančních prostředků pro rozjezd a expanzi jejich podnikání, všudypřítomné regulace i určitá podezíravost ze strany úřadů i bank. Vším tito ruští podnikatelé procházejí i navzdory faktu, že se veřejně proti válce na Ukrajině postavili.

Rusové do západních států proudí dlouhodobě. Válka na Ukrajině tento trend pouze urychlila. Na území Evropské unie či do Spojených států nejčastěji míří vzdělaní mladí Rusové z velkých měst, jimž se podle výzkumu think-tanku CASE daří na Západě uchytit. Těší se z nadprůměrných příjmů a v oborech, ve kterých působí, jsou často velmi úspěšní.

Sovětská popová hvězda Pugačovová promluvila: Putin byl idol, toto je šok

Mezi konkrétním příklady, které takový úspěch v praxi ilustrují, se řadí třeba aplikace Revolut nebo komunikační platforma Telegram. Zakladatelé obou těchto projektů se od Ruska postupně úplně odstřihli a na Západě nyní budují svůj nový příběh. Návrat do Ruska je pro ně i navzdory stále trvající válce na Ukrajině každým dnem méně pravděpodobný, uzavírá Deutsche Welle.

9. listopadu 2025

