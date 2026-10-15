Rusko po dohodě s Trumpem obnovilo vývoz nafty na světové trhy, hlásí Peskov

Trump minulý týden po rozhovoru se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.
Moskva po ohlášení dohody od 10. října částečně zrušila zákaz vývozu nafty. Podle středečních údajů společnosti LSEG Rusko obnovilo nakládku nafty určené k vývozu v baltském přístavu Primorsk. Podle údajů o lodní přepravě byl 13. října naložen tanker přepravující přibližně 40 000 tun nafty s extrémně nízkým obsahem síry, který směřoval do Maroka.
|
ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy
Ruský místopředseda vlády Alexander Novak se podle Reuters dříve během dne odmítl vyjádřit k otázce, zda Rusko již vývoz nafty obnovilo; označil to za obchodní tajemství.
EU zavedla po Putinově celoplošné invazi na Ukrajinu v únoru 2022 sankce proti Rusku a provedla kroky ke snížení energetické závislosti na Rusku. Ministři zahraničí unijních zemí v pondělí uvedli, že sankce proti Moskvě zůstanou v platnosti navzdory dohodě mezi USA a Ruskem o exportu ruské nafty.
Válka, kterou USA a Izrael rozpoutaly proti Íránu, vedla k faktickému uzavření klíčového Hormuzského průlivu a vyhnala ceny ropy a plynu na víceletá maxima. To se projevilo mimo jiné rekordními cenami nafty u amerických čerpacích stanic.
|
Trump nahrává Putinovi. Američané na pumpách neušetří, říká analytik Bříza
Evropský komisař pro hospodářství Valdis Dombrovskis v úterý uvedl, že dohoda Spojených států s Ruskem o dodávkách nafty na světové trhy pravděpodobně nebude mít výraznější vliv na ceny pohonných hmot. USA spotřebují přibližně 3,6 milionu barelů nafty (zhruba 490 000 tun) denně, takže i kdyby Rusko tento měsíc dodalo slíbených 300 000 tun, nepokrylo by to ani jednodenní americkou spotřebu. Komisař vyjádřil rovněž pochybnosti o tom, zda je Rusko vůbec schopno dohodnuté objemy dodat. Zároveň varoval, že nyní není vhodný čas na zmírňování sankcí vůči Rusku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deníku Financial Times řekl, že Ukrajina v předchozích třech dnech pozastavila útoky na ruské rafinérie poté, co Trump tvrdil, že mezi válčícími stranami dojednal energetické příměří. Rusko však podle Kyjeva nadále útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenskyj také poukázal, že navzdory přerušení útoků na ruské rafinérie Ukrajina přestala dostávat upozornění od Spojených států o vypálení ruských balistických raket. Kyjev se proto rozhodl k útokům na rafinérie ode dneška vrátit.