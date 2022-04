Maďaři, Němci, Italové. Účtů u Gazprombank pro platby za ruskou ropu přibývá

Jedním z nich je Maďarsko, potvrdil americké televizi CNN tamní ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko podle něj nemá alternativní možnosti, jak si zajistit energetické zdroje nebo trasy, které by zemi umožnily v nejbližších letech ukončit dovoz z Ruska. Szijjártó již dříve uváděl, že jeho země nepodpoří žádnou podobu evropských sankcí, která by se týkala ruské ropy a plynu.

„Z Ruska pochází 85 procent našich dodávek plynu a 65 procent našich dodávek ropy. Proč? Protože to určuje infrastruktura. Není to legrace, my jsme si tuhle situaci nevybrali,“ poznamenal Szijjártó. Od ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie v několika etapách zpřísnily své sankce vůči Moskvě, nyní diskutují o zákazu dovozu energetických surovin. Maďarsko patří mezi těch několik států unie, které se proti podobnému kroku stavějí, hlavně s ohledem na podobu vlastní energetiky a ekonomiky.

Ruský prezident Vladimir Putin po začátku bojů a ostré západní reakci na ruskou agresi oznámil, že odběratelé z „nikoliv přátelských zemí“ budou za ruský plyn muset platit v rublech. V rámci tohoto platebního schématu si odběratelé surovin musí u banky Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml, otevřít dva bankovní účty - devizový a rublový. Odběratelé za energie platí v dolarech nebo v eurech a Gazprombank poté částku převede na rublový účet.

Dalším odběratelem, který se přihlásil k novému způsobu placení je německý Uniper. „Plánem je provádět naše platby v eurech na účet v Rusku,“ řekl mluvčí. Uniper patří mezi největší kupce ruského plynu v Evropě, má významné aktivity v Rusku a patří mezi pět evropských energetických firem, které investovaly do plynovodu Nord Stream 2.

Uniper již ve středu uvedl, že navzdory zastavení dodávek do Polska a Bulharska považuje toky ruského plynu do Německa prozatím za bezpečné.

Dalším, kdo se podle Bloombergu chystá na otevření účtů u Gazprombank, je italský energetický gigant Eni.