Existují obavy, že Spojené státy s nynějším prezidentem Donaldem Trumpem mohou evropskou energetickou závislost použít jako trumf při jednáních. I proto postupně přicházejí firmy s plány, které se ještě před rokem jevily jako téměř nemyslitelné. Do Evropy by podle nich mohl opět mířit ruský plyn od tamního státního giganta Gazprom, napsala agentura Reuters.

Nejednalo by se o tak výrazné dodávky jako před rokem 2022. Přesto se určitá diverzifikace dodávek zemního plynu podle některých firem může jevit jako smysluplná. V praxi by to však znamenalo poměrně výraznou změnu celkového směřování Evropské unie. Nyní se totiž stále počítá s tím, že Evropská unie ukončí dovoz ruských fosilních zdrojů do roku 2027.

Francouzské volání po návratu ruského plynu

Podle agentury Reuters Evropa příliš možností s ohledem na zajištění své energetické bezpečnosti nemá. Evropským představitelům se v posledních měsících nedaří dojednat ani případnou dohodu s katarským dodavatelem a zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe stále není dost rychlé a dostačující na to, aby se Evropa mohla cítit v bezpečí.

„Pokud na Ukrajině zavládne rozumný mír, mohli bychom se vrátit k odběru 60 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Možná k 70 miliardám,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters Didier Holleaux, výkonný viceprezident francouzské společnosti Engie.

Holleaux dále řekl, že Rusko by se na celkových dodávkách plynu do Evropy mohlo do budoucna podílet asi 20 až 25 procenty. Před vypuknutím války to bylo zhruba 40 procent. Někteří odborníci z oboru s jeho názorem souhlasí. „Potřebujeme diverzifikovat. Nesmíme se spoléhat na jednu či dvě trasy,“ podpořil tuto myšlenku šéf francouzské ropné firmy TotalEnergies Patrick Pouyanne.

Ceny zemního plynu v Evropě se stále pohybují na mnohem vyšší úrovni než před rokem 2022. Jedna megawatthodina momentálně vychází na 35 eur (asi 875 korun), před ruskou invazí to bylo okolo 20 eur, tedy asi 500 korun. Analytici ale momentálně vylučují, že by se zemní plyn mohl ještě někdy vrátit na předválečné ceny.

Přidávají se i podniky z Německa

Po návratu ruského plynu volají i německé firmy. Pro Německo byly tyto dodávky klíčové. „Jsme v těžké krizi, nemůžeme čekat,“ uvedl Christof Guenther, generální ředitel německé společnosti InfraLeuna.

Guenther dále řekl, že německý chemický průmysl redukuje počet pracovních míst již pět čtvrtletí v řadě. „Pokud by se povedlo dodávky ruského plynu obnovit, podařilo by se ceny plynu snížit výrazně více než v případě aktuálně platných německých veřejných dotačních programů,“ domnívá se.

Návrat k ruskému plynu si přeje i mnoho místních ve východoněmeckých regionech. Ukázal to i nedávný průzkum společnosti Forsa. Například ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko tento názor zastává až 49 procent obyvatel, napsala agentura Reuters.

Americký zemní plyn se loni na celkovém dovozu do EU podílel 16,7 procenty. Dominantní pozici s 33,6 procentem držel plyn z Norska. I plyn z Ruska měl ale loni stále velké slovo (18,8 procenta). Předpokládá se ale, že podíl Ruska na celkových dodávkách bude v dalších letech klesat, letos pod desetiprocentní hranici. Plyn do Evropy dodává velkou měrou také Alžírsko (14,1 procenta) či Ázerbájdžán (4,2 procenta).

Ačkoliv firmy volají po diverzifikaci dodávek zemního plynu, Donald Trump jako americký prezident ve stejnou chvíli chce, aby Evropská unie poptávku po fosilních palivech z USA masivně zvýšila. Tímto způsobem chce Trump snížit údajný obchodní přebytek, který Evropa ve srovnání se Spojenými státy má. Unijní političtí představitelé v tomto ohledu již opakovaně uvedli, že s tím problém nemají.

Experti ale zároveň upozorňují, že Spojené státy mohou za určité situace svůj vývoz plynu do Evropy v budoucnu snížit. Stalo by se tak v případě rostoucí poptávky ze strany tamního průmyslu a v případě dalšího rozmachu umělé inteligence. Toto rozhodnutí by negativně poznamenalo nejen Evropu, ale i další americké odběratele, uzavírá Reuters.