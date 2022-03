Důsledky ruské platební neschopnosti? Ztráta reputace a další oslabení rublu

Rusko v posledních dnech uhradilo požadované závazky ve výši 117 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 2,6 miliardy korun. Pokud by je nezaplatilo, ocitlo by se Rusko poprvé od bolševické revoluce na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí. Ekonomové ale dodávají, že ruský úpadek ještě není úplně vyloučený.

„Rusku se tento týden sice podařilo provést požadovanou platbu, to ale neznamená, že default vlastně nehrozí. Úhrada na splacení dluhu byla totiž čerpána ze zmrazených prostředků, čímž byly porušeny sankce. Je to proto nejisté, zda peníze investoři nakonec dostanou,“ uvedl pro iDNES.cz analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht

Rusko má u zahraničních věřitelů dluh celkem asi 491 miliard dolarů, což je v přepočtu více než 11 bilionů korun. Z toho je zhruba 80 miliard dolarů splatných v příštích dvanácti měsících. Podle ekonomů by v případě neuhrazení požadované sumy vzrostla nedůvěra mezinárodních investorů k ruské ekonomice, což by se mohlo projevit i dalším oslabením ruského rublu.

„Z pohledu Ruska by bankrot znamenal plnou ztrátu reputace. Rusku by se zavřely dveře pro financování státního dluhu na globálním trhu a bylo by ještě více izolováno od finančního světa. Pro ruské obyvatelstvo by šlo o další díl skládačky, která ve finále povede ke snížení životního blahobytu,“ dodal Vagenknecht.

Jelikož Rusko se kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv, začaly ratingové agentury prudce snižovat hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruské federace. Například agentura Fitch hodnotí schopnost Ruska splácet závazky známkou C. I případná platební neschopnost by ale pravděpodobně neměla dopady na financování války na Ukrajině.

„Rusko je ještě dlouhé měsíce schopné hradit kvéry i munici, aniž by platilo úroky z půjček. Rusko má totiž stále rozsáhlé příjmy z ropy i zemního plynu. Jen Česko mu platí vyšší stovky milionů korun denně,“ uvedl pro iDNES.cz analytik Lukáš Kovanda.

Ekonomové zároveň dodávají, že dopady na ruské obyvatelstvo by při případné platební neschopnosti byly nejprve jen omezené a čekají, že třeba na ruském venkově si lidé dlouhou dobu ničeho ani nevšimnou.

„Zaznamenají to případně hlavně lidé z vyšších vrstev, kteří žijí v ruských městech. Všimnou si, že kvůli slabšímu rublu postupně zdražuje zboží z dovozu. Zároveň je ale také možné, že by mírně oslabila koruna. Ta je totiž vnímána jako měna země, která je Rusku geograficky poměrně blízko,“ dodal Kovanda.